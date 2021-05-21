Создайте уютный уголок на террасе или на балконе: самые важные элементы интерьера

Утеплите полы

Если вы любите выходить на террасу босиком, обратите внимание на пол. На балконе с бетонным полом можно уложить террасный настил или складное мозаичное деревянное покрытие. Еще больше уюта добавит ковер. На модных террасах встречаются, например, ковры из водорослей, но тряпичный коврик также отлично подходит для террасы на крыше или для балкона.

Цветы и пряные травы оживят террасу

Разместите на краю террасы цветочные горшки разного размера или высадите цветы в балконные ящики. В углу балкона можно установить небольшую полку, чтобы обустроить зону для выращивания пряных трав.

На большей террасе соорудите ящики для высадки трав и цветов. На расположенной на крыше террасе вы даже можете создать зеленый оазис с небольшими деревьями и кустарниками.

Распустившиеся летние цветы придают колорит и дарят романтическое настроение, но, выбирая их, также подумайте об аромате. Например, лаванда идеально подходит для выращивания на открытом воздухе в Эстонии, добавляя террасе или балкону приятный аромат.

Когда ночные заморозки прекратятся, комнатные растения можно будет на лето вынести на улицу. Это создаст на террасе приятный зеленый оазис, а растения на солнце станут более пышными.

Обеденный стол или угловой диван?

Выбирая садовую мебель, сначала подумайте, что вам милее: обеденный стол со стульями или уютный уголок с садовым диваном и подушками. Вы также можете построить собственный диван — творчески используйте европоддоны или ящики из-под фруктов, сложите на них много подушек и создайте удобную зону отдыха.

Расширьте кухню на улицу

Во дворе частного дома можно построить отдельную летнюю кухню. Однако если вы живете в рядном доме или в квартире, стоит купить газовый гриль, который не будет беспокоить соседей.

Создайте настроение с помощью подушек и пледов