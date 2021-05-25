Банк предупреждает: при покупке жилья эстоноземельцы недооценивают несколько важных факторов

Согласно опросу, проведённому Luminor в странах Балтии в марте этого года, жители Эстонии, Латвии и Литвы не считают особо важным, какие новые проекты ещё будут развиваться в жилом районе. Наличие парковочных мест и мест для хранения велосипедов, возраст объекта и уровень дружелюбия соседей также не были особо важны для респондентов. Только 6% жителей Эстонии считали важным будущее региона и дружелюбие соседей, и только 5% считали важным возраст недвижимости. Результаты в Латвии и Литве в этом отношении также не сильно разошлись.

“Учитывая, что большинство семей в странах Балтии выбирают дом на всю жизнь, следует уделять больше внимания этим факторам, которые на первый взгляд могут быть не очень важны, а в долгосрочной перспективе они могут оказаться очень важными”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. “Например, планы развития района могут существенно изменить жизненную среду всего за несколько лет. И у соседей также есть много возможностей повлиять на качество нашей жизни в том или ином направлении. Также важно знать возраст приобретаемой недвижимости, потому что, помимо общего состояния здания, он также влияет на будущий рост стоимости квартиры или дома”.

Самым важным фактором при выборе дома для жителей Эстонии является местоположение недвижимости (57%), а для жителей Латвии и Литвы — доступная цена (55% и 61%). Близость места работы, транспортного сообщения, школы и магазинов считали важным 45% респондентов из Эстонии, 36% из Литвы и лишь 25% — из Латвии.

Более половины балтийских семей хотели бы иметь больше места в своём новом доме, чем сейчас, с лужайками и зеленью поблизости, а также хозяйственными постройками, такими как сарай или гараж. Каждая десятая литовская семья сказала, что хотела бы иметь дома бассейн. Однако латвийские и эстонские семьи с детьми подчеркнули, что в качестве будущего места жительства выберут сельскую местность (19%).

Luminor провёл опрос в марте 2021 года в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS и опросил в странах Балтии более 2100 семей с детьми в возрасте до 18 лет.