Шашлык не удался: взрыв газового гриля уничтожил дом и принес ущерб на более 200 000 евро
Одним воскресным вечером семья, готовившая ужин на гриле на террасе, уже направилась в дом, чтобы сесть за стол, как прозвучал взрыв, и гриль загорелся. Пламя быстро добралось до свеса крыши и через окна проникло в дом. К моменту прибытия спасателей огонь уже вырывался из дверей, из окон, и из-под крыши. Позже загоревшееся снова здание, которое понадобилось тушить, было уничтожено полностью — со всем, что оставалось внутри.
По мнению спасателей, в какой-то момент пламя горелки на гриле погасло, но подача газа продолжалась. Через некоторое время концентрация газа у разогретого гриля оказалась настолько высокой, что произошел взрыв и возгорание всего, что находилось поблизости.
Карен Соосалу, руководитель отдела имущественного ущерба в Salva Kindlustus, отмечает, что из-за интенсивности пожара от гриля почти ничего не осталось, и точную причину возгорания установить было невозможно. “Единственным положительным моментом случившегося можно назвать то, что семья не находилась рядом с грилем, когда произошел взрыв. В противном случае последствия могли быть еще более трагичными. Если имущество застраховано, его всегда можно восстановить”, — отмечает Соосалу. Она добавляет, что один человек все же получил небольшие ожоги — мужчина, который в начале пожара пытался потушить огонь порошковым огнетушителем.
В результате пожара здание стало непригодным для проживания, а все находившееся в доме имущество было уничтожено. “Теперь придется снести руины здания и отстроить дом заново. По первоначальным оценкам, на строительство нового здания понадобится около 200 000 евро. Еще около двадцати тысяч уйдет на то, чтобы приобрести замену вещам, сгоревшим вместе с домом”, — объясняет Соосалу.
Техника безопасности при использовании гриля
В свете приближающегося Иванова дня и начала сезона, когда вся страна дружно готовит на гриле, нужно тщательно продумать технику безопасности по всем аспектам использования гриля.
- В первую очередь перед началом каждого нового сезона проверяйте исправность гриля и чистите его. Скопившийся на гриле жир значительно повышает вероятность возгорания.
- Перед тем, как осваивать новый гриль, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и уделите особое внимание требованиям техники безопасности.
- При использовании гриля с открытым пламенем обязательно обращайте внимание на направление и скорость ветра, а сам гриль установите на безопасном расстоянии от дома (оптимальное рекомендованное расстояние составляет не меньше 5 метров).
- Разжигая огонь, не переусердствуйте с количеством жидкости для розжига. Используйте только специально предназначенную для этого жидкость или замените ее кубиком для розжига либо пищевым жидким маслом.
- Готовя на гриле, не забывайте следить за детьми. Детям нельзя играть рядом с работающим грилем, а все средства для разжигания огня нужно хранить в недоступном для детей месте.
- Позаботьтесь о первичных средствах пожаротушения. В каждом частном доме должно быть, как минимум, два 6-килограммовых порошковых огнетушителя и противопожарное одеяло, которое нужно хранить в доступном месте.