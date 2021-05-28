В Эстонии дефицит стройматериалов: цены стремительно растут

“Кто-нибудь едет в Depo в Латвию? Очень нужна каменная вата. В Decora и K-rauta все кончилось, а срок доставки — не меньше месяца”, — и подобных публикаций в интернете множество, так как люди, решившие заняться строительством в последние месяцы, столкнулись с нехваткой элементарных материалов или ценами, растущими в режиме реального времени.

Представители строительных материалов подтверждают: древесину, утеплитель и металлические изделия не достать, сроки поставки превышают три месяца, а ценовые предложения некоторых производителей действительны лишь три часа.

“Каменную вату огнеупорного класса придется ждать до сентября. Сейчас уже распродана выделенная на август партия”, — констатировал директор по продажам и маркетингу сети Ehituse ABC Марго Пруунлеп.

За год закупочные цены на строительную древесину и ориентированно-стружечные плиты выросли на 80%, теплоизоляционные материалы — на 30-40%, металлические изделия — примерно на 30%.

“Обычно цены повышаются в год на 2-3%, но в начале этого года появилась информация о повышении на 10-20%. И если раньше они повышались один раз в год, то теперь растут каждый месяц, ситуация с поставками все больше осложняется, сейчас по сравнению с началом года цены на некоторые товары выросли на 50%”, — сообщила исполнительный директор сети Decora Эйке Тубли-Мюйр.

Сейчас никто не берется сказать, когда цены начнут снижаться и улучшится ситуация с поставками. “Думаю, раньше осени ничего не изменится”, — считает представитель сети Decora.