ФОТО | Эдгар Сависаар продал скандальную дачу в Кейла-Йоа

Сумму сделки сообщить отказались. Площадь участка составляет почти 3000 квадратных метров, а его целевое назначение — земля под жилую застройку. Построенный в 1930-х годах деревянный дом нуждается в ремонте.

Ранее дача в Кейла-Йоа принадлежала бывшему политику Эдгару Сависаару. который хотел сделать там сначала центр обучения, потом бутик-отель, но бизнес-планы так и не было осуществлены.

Дача стала также центром сканадла. Как ранее писал Delfi, принадлежащая Оливеру Крууда и Skanska EMV фирма Kalev REC по конкурсу изначально выкупила участок в 33 гектара в деревне Меремыйза в Кейла-Йоа за 52,7 миллионов крон или 3,4 миллиона евро.

Спустя немного времени Крууда продал находящуюся под защитой памятников старины усадьбу, которую в народе называли виллой Лайдонер фирме председателя Центристской партии и тогдашнего министра экономики Эдгара Сависаара Fixor Holding всего за 500 000 крон.

Сависаар получил дом с видом на море еще дешевле, чем утверждалось в анализе, проведенном по заказу государственной канцелярии. По данным анализа, стоимость виллы составляла 520 000 — 530 000 крон.

В 2005 году, отвечая на обвинения по этой теме перед Рийгикогу, Сависаар заверил, что приобрел недвижимость по рыночной цене. Однако уже в 2004-2005 годах бюро недвижимости оценивали виллу примерно в три миллиона крон.

Несмотря на то, что Сависаар в свое время утверждал, что за три миллиона виллу никто не купит, Оливер Крууда продал похожее здание в Меремыйза за 230 000 евро, — 3,6 миллиона крон.

Продажу здания ниже рыночной стоимости Крууда объясняет очень образно: ”Если ты моя хорошая подруга, я продам тебе пачку сметаны дешевле, а ты продашь три ящика моей продукции в своей компании по гораздо более хорошей цене. Я же считаю доход от продажи трех ящиков. Если он хороший, то для меня все в порядке”, — пояснил Крууда.