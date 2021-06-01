ФОТО | Город будущего! Смотрите, как через пять лет изменится бизнес-городок Ülemiste City

На 36 гектарах Ülemiste City построено 150 000 квадратных метров сдаваемых в аренду офисных площадей. В городке обосновалось около 500 предприятий; в его трудовой, учебной и жилой средах насчитывается более 13 000 человек. Ülemiste City развивают AS Mainor, AS Mainor Ülemiste и AS Technopolis Ülemiste.

“Бизнес-городок Ülemiste City был создан 16 лет назад как среда умного бизнеса, где на первом месте были люди. На сегодняшний день здесь уже более 13 000 талантов из 70 стран”, — пояснила председатель правления компании AS Mainor, развивающей Ülemiste City, Кади Пярнитс. — “Это не изменится. Мы хотели в частности стать локомотивом эстонской экономики. Приблизительно полтысячи предприятий Ülemiste City, общий оборот которых составляет более двух миллиардов евро, охватывают треть эстонского экспорта в сфере информационных технологий и создают прибавочную ценность, которая примерно в два раза превышает среднюю прибавочную ценность по Эстонии. Все это — результат привнесенного и созданного в нашем разностороннем сообществе”.

В ходе ребрендинга обновляются визуальная идентификация, сайт и указатели всего городка Ülemiste City. Это было обусловлено желанием и необходимостью, будучи на пороге реализации больших изменений, унифицировать пользовательский опыт талантов городка как в физической, так и в цифровой среде.

На более отдаленные цели обратил внимание председатель совета группы компаний Mainor и руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

“В течение следующих пяти лет аэропорт, Rail Baltic и автобусный терминал, а также туннель FinEst, станут единым целым, что обеспечит быстрое и комфортное сообщение с миром. В Хельсинки можно будет добраться за 30 минут, в Пярну — за 40, а в Ригу и Санкт-Петербург — за 2–3 часа. Каждый день сюда будет прибывать около 100 000 — 150 000 человек, и Ülemiste станет воротами, ведущими в Эстонию и из Эстонии в мир”, — сказал Гуйдо Пярнитс.

Также будет создана среда для быстрого роста стартапов и будет активно развиваться их сотрудничество с крупными предприятиями городка. “Благодаря этому повысится вероятность того, что по примеру международного инновационного подразделения Volkswagen здесь начнет открывать свои филиалы все большее число крупных международных компаний. А если оживить деловой туризм и связать всю эту среду с зеленой полосой, окружающей озеро Юлемисте, и городским пространством, находящимся по ту сторону железной дороги, то на первый план все явнее будет выходить приятное сотрудничество с государством и местным самоуправлением”, — отметил Гуйдо Пярнитс.