ФОТО | Город будущего! Смотрите, как через пять лет изменится бизнес-городок Ülemiste City

На 36 гектарах Ülemiste City построено 150 000 квадратных метров сдаваемых в аренду офисных площадей. В городке обосновалось около 500 предприятий; в его трудовой, учебной и жилой средах насчитывается более 13 000 человек. Ülemiste City развивают AS Mainor, AS Mainor Ülemiste и AS Technopolis Ülemiste.