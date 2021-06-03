ФОТО | Заложен краеугольный камень роскошных жилых домов, строящихся в прибрежной части Кадриорга

Краеугольный камень был заложен во втором или Западном доме проекта Кийкри 6, строительство которого началось весной этого года. Строительство первого или Восточного дома началось в конце прошлого года и это здание будет готово уже меньше, чем через год. Два пятиэтажных здания с архитектурой, на которую создателей вдохновила морская тематика — это продолжение располагающихся в том же квартале Резиденций Кийкри, удостоившихся звания лучшего проекта по развитию жилых домов Балтии.

По словам руководителя девелопера недвижимости Metro Capital Айна Кивисаара, проект продвигается согласно плану и на сегодня забронировано или продано уже больше половины квартир первого дома, что даёт смелость в ближайшее время выйти на рынок с предложениями по продаже квартир во втором доме.

“Активность продаж Кийкри, 6 подтверждает тот факт, что рынок недвижимости Таллинна находится в тонусе и люди уверенно принимают решения о покупке, но в то же время подходят к этому со всей ответственностью. Появляется всё больше новых проектов и поэтому не стоит бояться нашумевшего дефицита квартир”. Кивисаар добавил, что интерес к эксклюзивным квартирам с хорошим месторасположением стабильно высок.

“Люди высоко ценят возможность участвовать в создании будущего дома. Первыми из девелоперов недвижимости на рынке мы предлагаем покупателям Кийкри, 6 возможность на нашей домашней странице, как настоящим дизайнерам, декорировать и оценивать квартиру от начала до конца согласно своим предпочтениям. Например, в дополнение к базовому пакету можно выбрать различные решения по внутренней отделке, такие как карнизы для штор, дополнительное освещение, эксклюзивный пакет охлаждения или умного дома. Клиенты тепло приняли такую возможность”, — сказал он.

Создавший архитектурную концепцию домов партнёр и архитектор PIN Arhitektid Неэме Тиймус объяснил, что ключевыми словами, характеризующими здания Кийкри, 6, являются море, виды и окружающее пространство.