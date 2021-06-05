Разница в несколько раз! У известного продавца стройматериалов разные цены онлайн и на месте в магазине, но департамент проблемы не видит

К Delfi обратился читатель, которому нужно было совершить в K-rauta небольшую покупку. В онлайн-магазине она стоила со скидкой постоянного клиента 20 евро. Так как заказ доставили бы на следующий день, то он решил самостоятельно съездить и купить товар в магазине K-rauta на Таммсааре.

Однако он очень сильно удивился, когда увидел, что в магазине тот же самый товар стоит 32 евро, то есть более чем вполовину дороже. При общении с продавцом-консультантом выяснилось, что скидка на товар действует только при покупке онлайн.

По сути, у потребителя есть выбор купить сразу за более дорогую сумму или же заказать онлайн, подождать доставки и получить товар дешевле.

Оказывается, в K-rauta многие товары дешевле в онлайн-магазине, а если покупать их в обычном магазине, то они могут быть до 30% дороже.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подтвердил, что в различных местах продажи одной и той же сети могут быть установлены различающиеся как обычные, так и скидочные цены.

Единственное, по скидочной цене можно продавать лишь тот товар, что был выставлен на продажу еще до этого, а при установлении скидочной цены исходить из обычной цены, установленной на конкретный товар в конкретном месте продажи. Кроме того, скидочная цена должна быть ниже изначальной, а поднимать ее задним числом нельзя.