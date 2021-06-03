ФОТО | В Мустамяэ планируют построить небоскреб

Детальная планировка участков недвижимости Сяэзе 2, 4, 6, 8, 10 и А. Х. Таммсааре теэ 104а, а также прилегающей территории составлена фирмой K-Projekt AS, площадь участка планировки составляет 2,59 га.

Детальной планировкой предусмотрено расширение центра Mustamäe Keskus с целью создания для жителей дополнительных возможностей проведения досуга (кино, общественное питание, занятия спортом, игровые комнаты и залы и пр.).

Также в действующей планировке для запланированного у Таммсааре теэ высотного здания найдено новое место на улице Сяэзе, которое больше подходит с точки зрения городского строительства.