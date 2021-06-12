”Крови я не видела. Затем прозвучал выстрел”. Хозяин квартиры, подстреленный съемщиком, сам попал под суд

Скоро исполнится три года с того дня, как Кристина *, стоя на верхнем этаже многоквартирного дома в Пирита, в панике схватила телефон, поспешно набрала 112 и сообщила, что в ее друга Матвея стрелял псих, захвативший их квартиру. К настоящему моменту, после нескольких поворотов, конфликт окончательно решен в суде — никто не виноват. Но что именно произошло, до сих пор не совсем ясно, хотя один мужчина получил огнестрельное ранение, а другой — тяжелые побои. Есть как минимум три версии.

Агрессивный русский и жилец с револьвером

Матвею немного за пятьдесят, он вообще не говорит по-эстонски. Даже не гражданин Эстонии, хотя и родился здесь. Женат, имеет высшее образование, предприниматель, последние годы работал во Франции. Квартира, где произошла стрельба, — совместная собственность Матвея, его супруги и матери. Пока сын был за границей, мать сдавала квартиру Маркусу. Об этом Матвей узнал, только когда вернулся в родной город, и он потребовал, чтобы арендатор Маркус освободил жилье, — Матвей сам хотел там поселиться. А еще ему казалось, что Маркус ищет предлоги, чтобы не вносить арендную плату в полном объеме.