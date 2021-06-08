ВИДЕО | Леонардо Ди Каприо купил для мамы роскошный дом в колониальном стиле. Интерьер просто невероятный!

Как пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Top Ten Real Estate Deals, Ди Каприо принадлежат дом в Лос-Анджелесе, который он купил в 1990-х у Мадонны, сказочный современный дом середины XX века в Палм-Спрингс, построенный для Дины Шор, и особняк в Малибу за 23 миллиона долларов. И это лишь часть его коллекции. Конечно, не все дома актер покупает для себя, некоторые он подарил родственникам.

Например, недавно Ди Каприо сделал очень щедрый подарок своей матери Ирмелин Инденбиркен, купив ей особняк звезды сериала Modern Family Джесси Тайлера Фергюсона за 7,1 миллиона долларов в живописном районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. А за несколько лет до этого приобрел дом в том же районе для своего отца Джорджа Ди Каприо за 4,9 миллиона долларов.

Для многих голливудских знаменитостей вопрос инвестиций крайне важен, и многие выбирают для вложений именно недвижимость. При том, что некоторые звезды отказываются от покупки домов и квартир в Калифорнии из-за высоких налогов, у Лео в Золотом штате находится почти вcя его недвижимость, кроме квартиры в Нью-Йорке и острова в Белизе. Сам он преимущественно живет в своем двухэтажном доме на Сансет-Стрип — всего в 30 минутах езды от родителей.