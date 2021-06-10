Поиск жилья для иностранного работника может быть настоящей головной болью. С открытием границ станет еще хуже?

Предприятие аренды рабочей силы Nordstaff годами было посредником в привозе иностранных работников в Эстонию. По словам их представителя Екатерины Рябухи, поиск жилья для привезенных сюда работников — это очень актуальная тема.

“Не обобщая, можно уверенно утверждать, что из десяти арендодателей только один продолжит общение, если упомянуть, что мы ищем жилье для работников”, — сказала она. Она подчеркнула при этом, что они арендуют жилье через свое предприятие и несут ответственность за поселенных в арендованные помещения работников в полной мере.