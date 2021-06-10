ФОТО | Смотрите, как совсем скоро будет выглядеть территория перед D-терминалом Таллиннского порта

По словам руководителя подразделения по инфраструктуре Tallinna Sadam Пеэтера Ныгу, целью Таллиннского порта является превращение прилегающих к D-терминалу зон в современное городское пространство, отличающееся большим простором и зеленью: “Мы хотим предложить более приятное времяпровождение не только нашим пассажирам, но и горожанам и гостям столицы, а также частично восстановить историческую идентичность этого района”.

Вместе с окружающим пространством размер перестроенной территории составит примерно 5,2 га, и она будет включать в себя зону перед D-терминалом, зону перед кварталом Лоотси, а также зоны, соединяющие Рейди теэ с променадом. В рамках договора поставки в граничащем с D-терминалом общественном городском пространстве будет реализовано новое решение по организации движения, построены новые инженерные сети, а также появятся новые зеленые зоны и новые пути движения для пешеходов. Кроме того, будут установлены навесы для ожидающих автобусов и такси людей, парковка для обслуживающих пассажиров такси, парковка для кратковременной стоянки легковых автомобилей, а также новое решение по освещению вместе с элементами оформления уличного пространства. На территории появится много мест для встреч и лестница с зоной для сидения. Место расположения смолокурни, являвшейся частью исторического порта Ванасадам, будет отмечено небольшим бассейном. В местах расположения складов и каналов будут построены площади, названные в честь Коха и Жирара. Соответствующий внешний вид получит и зона перед новым поворотным пешеходным мостом.