Обои или краска? Все плюсы и минусы по мнению декоратора

Краска — оттенок на любой вкус

Огромный плюс строительной краски в том, что можно подобрать любой оттенок. Сейчас множество производителей строительных красок, их палитры насчитывают от 100 оттенков и более.

Рекомендация: прежде чем закупать литры краски, купите один литр для пробы. Покрасьте белую бумагу формата А3 в два слоя и посмотрите на цвет под разным освещением в том пространстве, где предстоит красить стены.

Порой краска — это единственный подходящий вариант

Например, если у вас стена из дерева или кирпича, то вам проще будет покрасить краской, чем клеить обои. Да, можно “зашить” стену листом, на который легко наклеить обои. Но если вам важно оставить саму фактуру материала, то лучше использовать краску.

Поменять легко

Закупить краску можно в любой момент: приезжаете в строительный магазин, при вас колеруют нужный оттенок, и стены готовы к покраске! Если вам не понравился оттенок, можно легко перекрасить в новый.

Точно в цвет

Вам важно выбрать цвет краски в тон шкафа или картины, а может, найти оттенок в поддержку текстиля? С помощью разнообразной цветовой палитры это сделать легко! Кстати, многие веера красок соответствуют цветовой палитре RAL (международная система соответствия цветов, востребованная сегодня практически во всех отраслях). Подобрать обои в тон мебели намного сложнее.

Если вы хотите добавить рисунок

Если у вас покрашенная стена, то вы можете нанести любой трафарет. Рекомендую для нанесения трафарета выбрать профессионалов. Также можно нарисовать любой рисунок на стене с помощью профессионального художника.

Краска по стоимости дороже

Подготовка стен к покраске будет стоить в два раза дороже. Необходимо оштукатурить, зашпатлевать и наклеить стеклохолст. С обоями попроще, так как за толстым слоем не будет видно погрешности стены.

Краска — идеальна для быстрого обновления