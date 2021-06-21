Планируете построить дом? Подождите до следующего года

Роос отмечает, что многие компании ищут возможности отказаться от уже заключенных соглашений, поскольку боятся, что финансово не выйдут в плюс: “При заключении сделки у них не было страха, но теперь, когда условия сделки надо выполнять, страх возник. Причина — неизвестность касательно доступности строительных материалов и роста цен”.