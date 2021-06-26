В снятой на Airbnb квартире произошло изнасилование. Почему о тысячах преступлений в арендном жилье никто никогда не узнает?

Нападение в квартире, снятой через Airbnb, случилось в тот момент, когда компания активно судилась с властями Нью-Йорка: те устраивали полицейские спецоперации для выявления случаев запрещенной городом аренды на срок меньше 30 дней, а компания нанимала частных детективов для сбора компромата на своих критиков. За несколько месяцев до инцидента главным пиарщиком компании стал бывший политтехнолог Барака Обамы Крис Лехейн. Он опасался, что противники Airbnb могут использовать случай с изнасилованием, чтобы выгнать компанию из города.

29-летняя туристка из Австралии с друзьями приехала в Нью-Йорк встретить новый 2016 год. Они сняли жилье через Airbnb неподалеку от Таймс-сквер , и пока ее попутчики отдыхали в баре, молодая женщина поднялась в квартиру. Внутри она была не одна — но, когда женщина поняла это, у ее горла оказался нож. Незнакомец повалил ее на постель и изнасиловал, а напоследок прихватил телефон. Пострадавшая вызвала полицию и, когда полицейские приехали на место, ее насильника поймали — тот зачем-то вернулся к квартире. Среди изъятых у него вещей нашли ключ от квартиры.

Тем не менее, работы у отдела безопасности Airbnb не убавилось даже после того, как количество бронирований после начала пандемии упало на 80%. Издание Bloomberg Businessweek выпустило большое расследование о вызовах, на которые ведущая международная компания в гостиничной сфере едва успевает реагировать.

В ней до сокращений на фоне пандемии коронавируса работало больше 100 человек — многие с опытом в экстренных службах и армии — которые разбирались с самыми тяжелыми случаями: изнасилованиями, убийствами и грабежами. В задачу “безопасников” входит обеспечение полной компенсации пострадавшим — начиная от моральной поддержки и оплаты врачебных услуг и психолога до переселения в дорогой отель. Но до суда дела против Airbnb не доходят почти никогда — условия пользования сервисом освобождают компанию от ответственности в суде, а пострадавшим выплачивают щедрые компенсации в обмен на отказ от иска.

Успех бизнес-модели Airbnb зависит от доверия между незнакомцами — и если оно будет нарушено, то компания потеряет клиентов и может подвергнуться разным законным ограничениям со стороны властей. Поэтому отдел безопасности Airbnb так важен для нее. Но даже в самой компании о его устройстве знают немногие — инсайдеры называют отдел безопасности “черным ящиком”. Это крайне напряженная работа: бывшие сотрудники отдела, согласившиеся поговорить только на условиях анонимности, признались, что после некоторых звонков им оставалось только повесить трубку и рыдать от бессилия.

Неделю спустя после инцидента представитель Airbnb отправился в суд, чтобы узнать, прозвучит ли во время слушаний название компании. Этого не случилось — а местные СМИ о происшествии ничего не написали. До настоящего времени о нем ничего не было известно, не в последнюю очередь благодаря тому, что пострадавшая получила от Airbnb чек на семь миллионов долларов. Среди условий компенсации было требование отказаться от того, чтобы возлагать вину на Airbnb и хозяина квартиры. Обстоятельства происшествия удалось частично восстановить по полицейским рапортам и судебным документам, но имя пострадавшей в них вымарано. Сама она через своего адвоката отказалась общаться с журналистами.

Наибольшее беспокойство у компании вызвал тот факт, что у нападавшего был свой ключ от квартиры. У Airbnb нет особых правил насчет обмена ключами между хозяином квартиры и постояльцем, и от ответа на вопрос, как ключ мог оказаться у постороннего, зависела репутация компании, подчеркивающей безопасность своего сервиса. Ник Шапиро — сейчас уже не работающий в Airbnb — возглавил внутреннее расследование этого вопроса.

Разбираться на месте с этим инцидентом выпало сотруднику отдела безопасности компании Нику Шапиро — в прошлом заместителю руководителя администрации ЦРУ и члену Совета национальной безопасности (также при Обаме). Он немедленно поставил в известность руководство Airbnb, в том числе гендиректора компании Брайана Чески. Пострадавшую перевезли в оплаченный компанией отель, оплатили для ее матери перелет из Австралии в США , затем обеих также за счет компании отправили домой, а также предложили полностью покрыть счет за услуги психотерапевта и другую медицинскую помощь.

С момента своего основания в 2008 году Airbnb превратилась в одну из ведущих мировых компаний в сфере гостиничного бизнеса с рыночной стоимостью в 90 миллиардов долларов и 5,6 миллиона доступных позиций — это больше, чем количество номеров во всех гостиницах семи крупнейших отельных сетей. Но еще на раннем этапе существования компании ее потенциальные инвесторы увидели в этой модели серьезные риски. “Кого-нибудь убьют или изнасилуют, и это будет на вашей совести”, — сказал основателям Airbnb Крис Сакка, до этого успевший на раннем этапе вложиться в Instagram, Twitter и Uber. От инвестиции в Airbnb он отказался.

Airbnb не может ни снять с себя ответственность за безопасность пользователей, как некоторые технологические компании, ни содержать штат охраны, как отельные сети. Поэтому компании сложнее поддерживать безопасность и доверие своих клиентов, чем Apple и Facebook — ведь общение происходит между реальными людьми в их реальных домах. А люди могут быть непредсказуемы — поэтому, “как бы мы ни старались, периодически происходят довольно ужасные вещи”, говорит Тара Банч, директор международного направления Airbnb.

Как устроен отдел безопасности Airbnb — и с чем его сотрудникам приходится сталкиваться

В первые годы руководство Airbnb лично отвечало на все жалобы по телефону. Первый масштабный кризис случился спустя три года после запуска, когда одна из владелиц квартиры из Сан-Франциско пожаловалась в своем блоге на поведение гостей: они разгромили жилье, сожгли ее вещи и выкрали из закрытой комнаты технику и драгоценности. Скандал, активно обсуждавшийся в твиттере, закончился тем, что глава компании Брайан Чески публично извинился, владельцам недвижимости пообещали в качестве компенсации за ущерб 50 тысяч долларов (с тех пор сумму подняли до миллиона). Кроме того, компания наняла отдел безопасности и сотрудников для круглосуточной линии поддержки.