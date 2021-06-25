ФОТО | В Таллинне заложен первый камень первого высотного “зеленого” здания за 10 млн евро

Здание Büroo113 расположено рядом с транспортными узлами, благодаря чему люди смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на общественном транспорте. В здании предусмотрено закрытое помещение для парковки велосипедов с гардеробной и душевыми для велосипедистов.

На 13 этажах здания Büroo113, будет 3900 квадратных метров сдаваемых в аренду площадей, кроме офисов там будут также коммерческие помещения и рестораны. В 4-этажном здании автостоянки предусмотрены отдельные места для зарядки электромобилей. На пятом этаже на крыше — терраса общего пользования, с которой открывается прекрасный вид. Здание Büroo113 было спроектировано в архитектурном бюро Pluss, а строительство ведёт Mitt & Perlebach. Здание Büroo113 будет готово весной 2022 года.

По словам Хенри Лакса, руководителя фирмы Hepsor, аспект экологического следа становится для предпринимателей всё более важным, поэтому о будущих арендаторах зелёного офисного здания в Эстонии можно не особо беспокоиться. “Например, архитектурное бюро Pluss, которое занималось проектированием здания, после завершения строительства намерено перевести в это здание свой офис”, — сказал Лакс.

Хенри Лакс отметил также, что в этом высотном здании будет использовано новое технологическое решение, которое позволяет обогревать и охлаждать помещения посредством одного трубопровода, установленного в перекрытиях, в результате чего не будет необходимости устанавливать радиаторы отопления и классические кондиционеры. “В отличие от обычных решений, используемых для охлаждения и обогрева, в этом случае ниоткуда не будет дуть ни холодом, ни теплом, по сути, система просто будет “дышать” вместе с людьми. Такое решение обеспечивает стабильный и оптимальный микроклимат в помещении, а также является эффективным с точки зрения расходов”, — пояснил Лакс.

Руководитель Hepsor рассказал ещё об одной особенности решения: в залах для совещаний вентиляция будет работать по мере необходимости, в зависимости от количества людей и качества воздуха в помещении. В здании также предусмотрен сбор дождевой воды, которая после фильтрации будет использоваться в туалетах и для полива растений, а солнечные панели на крыше помогут компенсировать расходы на общую электроэнергию.