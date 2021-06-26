В Испании объявили масштабную распродажу квартир у моря
Акция получила название “Ваш дом на пляже”. Все участвующие в ней объекты расположены в туристических зонах на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. Средняя площадь экспонируемой квартиры — 88 квадратных метров, средний ценник — 120 тысяч евро. Но есть и более дешевые объекты. Так, 25-метровую студию в провинции Жирона можно купить за вышеуказанные 36 тысяч, 78-метровую квартиру в Таррагоне — за 38 тысяч.
Большинство предложений сосредоточены в Валенсии (210), Андалусии (130) и Каталонии (90). По 30 объектов продается в Мурсии и Астурии. Также есть единичные предложения в Галисии, на Балеарских и Канарских островах, уточняет издание.
Ранее был назван способ значительно сэкономить на покупке жилья в Испании — по оценке специалистов, дешевле обойдутся квартиры в домах без лифтов. Отсутствие подъемника существенно снижает стоимость апартаментов — в среднем на 33,5 процента.