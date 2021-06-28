Раскрыты любимые уловки продавцов квартир

Как отмечают специалисты, при визуальном осмотре недвижимости скрыть можно многое.

“Например, если нужно скрыть плохой запах в квартире, то собственники часто начинают делать к просмотру ванильные пироги, варить кофе или малиновое варенье. Это позволяет замаскировать неприятные запахи”, — указали они.

Скрывать минусы жилья владельцам помогают риелторы. Они могут попросить продавцов с плохим характером не присутствовать на просмотре. Если этого не сделать, то такие хозяева могут и “послать” потенциальных покупателей, которые, например, укажут на какие-то недостатки квартиры.

Порой собственники пытаются скрыть плохое состояние труб с помощью неоткрывающихся шкафчиков.

“Конечно, действительно заинтересованный покупатель всегда найдет возможность осмотреть объект полностью, — подчеркивают эксперты. — Так, всегда можно пойти в управляющую компанию за информацией о состоянии труб, о состоянии крыши. Можно найти информацию в чатах жителей”.

В Garnet также рекомендуют покупателям искать районных риелторов, которые хорошо знают каждый дом в определенной локации.