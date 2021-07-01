Что выбрать при вступлении в брак: общее имущество, раздельное имущество или зачет прироста имущества?

Совокупное имущество — это сумма обычной стоимости вещей, принадлежащих супругу на момент окончания имущественных отношений, а также прав и обязанностей, которые могут быть оценены в деньгах.

Эффект зачета прироста имущества особенно заметен при окончании имущественных отношений, когда оценивается стоимость совместного имущества супругов, основного имущества и приращенного имущества. Обычно это происходит в случае развода, но зачет прироста имущества также может быть прекращен договором о семейном имуществе, заключая который, супруги соглашаются об ином виде имущественных отношений.

Согласно режиму зачета прироста имущества, как правило, имущество каждого супруга рассматриваются отдельно, и каждый супруг имеет право пользоваться и распоряжаться им как единоличный владелец. Сделки с жилой недвижимостью требуют согласия другого супруга, вне зависимости от того, кому именно принадлежит недвижимость. При использовании этой модели большинство обязательств супругов также остаются раздельными.

Катрин Арон отметила, что недвижимость и другое имущество часто приобретают во время брака, поэтому стоит хорошо продумать модель имущественных отношений еще до заключения брака. “В случае модели общего имущества супруги имеют равные права собственности на приобретенное во время брака имущество, раздельное же имущество означает, что супруги владеют своим имуществом независимо. Третий вариант — модель зачета прироста имущества — дает супругам большую имущественную независимость, чем общность имущества, но также обеспечивает четкие гарантии для более слабого в экономическом отношении супруга”, — пояснил Арон.

Общее имущество связывает супругов экономически, раздельное имущество означает, что супруги независимы друг от друга в имущественном смысле, а вот режим зачета прироста имущества понимается не столь однозначно. Исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24 .ee Катрин Арон пояснила, что такая модель зависит от размера имущества, приобретенного во время брака, а также от момента прекращения имущественных отношений.

Основное имущество — это недвижимость и другие вещи супруга, принадлежавшие ему/ей на момент заключения брака, а также имущество, приобретенное во время брака в результате дарения или по наследству. Кроме того, основным имуществом считаются права, принадлежащие супругу на основании государственного и обязательного пенсионного страхования, а также имущество, приобретенное в результате сделки с основным имуществом и т.п.

Приращенное имущество — это имущество, на размер которого совокупное имущество супруга превышает его основное имущество: например, заработная плата или доход от бизнеса. Стоимость имущества, принадлежность которого к основному имуществу супруга не подтверждена, включается в приращенное имущество.

При прекращении имущественных отношений приращенное имущество подлежит зачету, т.е. супруг, у которого приращенного имущества меньше, имеет право потребовать от другого супруга компенсацию. Если совокупное имущество оказывается меньше основного имущества, приращенное имущество считаются равными нулю.

Цель требований зачета прироста имущества — создать ситуацию, в которой имущество обоих супругов увеличилось бы в течение имущественных отношений на одинаковую сумму. Если имущество обоих супругов увеличивалось в равной степени, зачет будет равен нулю, и ни один из них не будет иметь права требования.

Например: Когда мужчина женился, у него было имущества на сумму 250 000 евро, а у женщины — на сумму 200 000 евро. На момент развода у мужчины было на 150 000 евро больше имущества, а у женщины на 100 000 евро больше, чем на момент заключения брака. Таким образом, рост прирост имущества мужчины был на 50 000 евро больше, чем женщины, которая теперь имеет право потребовать от мужчины половину разницы прироста, то есть 25 000 евро. Таким образом, имущество обоих супругов увеличивается в одинаковом размере.

Приращенное имущество обоих супругов составляет 150 000 + 100 000 = 250 000 евро.