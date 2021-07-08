Столичные домовладельцы могут получить компенсацию за подключение к системе центрального водоснабжения
Для получения компенсации необходимо подать ходатайство в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
В 2010 году завершились крупномасштабные работы по устройству канализации в Нымме, Пирита, Кристийне и Хааберсти, где раньше канализации не было. Строительство новых пунктов подключения позволит подключиться к центральному водоснабжению и канализации при поддержке города и той небольшой части участков недвижимости, где подключения еще нет.
Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что неподключенных к центральной системе водоснабжения и/или канализации участков недвижимости, по данным Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, может быть около 600.
”Тем самым компенсация окажется существенной помощью для многих домохозяйств, — сказал Кландорф. — Надеюсь, что домовладельцы обязательно воспользуются этой возможностью и представят городу соответствующее ходатайство”. Вице-мэр добавил, что право на получение пособия имеют те, кто на основании данных регистра народонаселения не менее года перед подачей ходатайства являлись жителями Таллинна и на чьих участках недвижимости построены дома на основании выданного до 31 декабря 2011 года разрешения.
”Целевое назначение участка недвижимости должно быть жилой землей в 100-процентном объеме и каждый владелец может ходатайствовать о пособии только за один участок”, — уточнил вице-мэр.
Плата за подключение к центральной системе водоснабжения и/или канализации возмещается, если:
-недвижимость приобретена до 31 декабря 2011 года, на участке недвижимости есть трубопровод, но нет точек подключения — возмещается 50% платы за подключение, но не более 5000 евро;
-недвижимость приобретена после 31 декабря 2011 года, на участке недвижимости есть трубопровод, но нет точек подключения — возмещается 30% платы за подключение, но не более 3000 евро;
-недвижимость приобретена до 31 декабря 2011 года, но нет трубопровода — возмещается 50% платы за подключение, но не более 15 000 евро;
-недвижимость приобретена после 31 декабря 2011 года, но нет трубопровода — возмещается 30% платы за подключение, но не более 9000 евро.
Если все перечисленные собственники будут ходатайствовать о компенсации, общая стоимость может составить до 4,8 млн евро.
Для получения компенсации владелец недвижимости должен подать в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства по электронной почте uvk@tallinnlv.ee ходатайство с необходимыми приложениями. Информация о компенсации за подключение и форма для подачи ходатайства находятся здесь: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda/Teenus-Uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-toetamine.
Постановление Таллиннского городского собрания оговаривает объем, условия и порядок выплаты компенсации по оплате за подключение к центральной системе водоснабжения и/или канализации. Если в год подачи ходатайства в бюджете Таллинна не хватит средств для выплаты компенсации, она будет произведена в следующем году.