"Сосед хочет нас изжить": история многолетней вражды в многоквартирном доме(1)
“Я не помню уже, с чего все началось. Я знаю этого соседа уже много-много лет. Сначала были какие-то мелкие стычки, а потом переросло в открытую конфронтацию. Он жалуется, якобы у нас громкая музыка. Но мы пожилые люди уже, нам не до вечеринок. Однажды вызвал патруль, потому что у нас якобы громкая вечеринка в позднее время. Но это был праздник, к нам приехали дети. Мы точно не шумели, просто сидели, разговаривали. Сосед видел, что к нам приехали дети, и специально все сделал так, чтобы вызвать полицию, якобы мы шумим.
Я пытался поговорить с председателем, что невозможно так жить. Мы даже телевизор не можем включить чуть громче, сразу стук по батарее, а это уже мешает не только нам, но и всем остальным соседям. Что бы мы ни делали, сосед тут же бежит жаловаться.
Однажды он сказал, что подожжет мою машину, потому что я мешаю ему спать, когда рано утром уезжаю на работу. Я ходил в полицию, жаловался, но мне ответили, образно говоря, чтобы я обращался, когда мне подожгут машину. А пока никакого заявления они принять не могут, потому что еще ничего не произошло. Ну как же так? Приходи, когда убьют? Получается, спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Я уже не знаю, что делать. И понимаю, что ничто не поможет. Время разговоров прошло. Председатель сложил руки — разбирайтесь сами.
В полиции тоже ничего не могут сделать, потому что еще ничего не произошло. Но это для них ничего не произошло. А для нас происходило и происходит. Годами!
У многих соседей в многоквартирных домах случаются конфликты. Но почему люди не понимают, что эти конфликты ничего не приносят, кроме нервотрепки? Зачем отравлять друг другу жизнь, если можно мирно сосуществовать? Вы часто пишете про конфликты в товариществах, про вражду соседей. И я хочу сказать, что люди должны задуматься о том, что делают. О том, зачем они изводят друг друга. Если бы соседей можно было выбирать, многие не жили бы рядом с теми, с кем живут. Да, есть хорошие примеры, но плохих примеров тоже много. Зачем отравлять жизнь друг другу?
В то же время должны быть какие-то меры воздействия на людей, которые не могут жить в мире с другими. Я столкнулся с тем, что помощи ждать неоткуда. Но у меня еще и ситуация не самая плохая. Некоторые, вон, стреляют в соседей. А можно было бы предотвратить все это”.
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