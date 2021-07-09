"Сосед хочет нас изжить": история многолетней вражды в многоквартирном доме

“Я не помню уже, с чего все началось. Я знаю этого соседа уже много-много лет. Сначала были какие-то мелкие стычки, а потом переросло в открытую конфронтацию. Он жалуется, якобы у нас громкая музыка. Но мы пожилые люди уже, нам не до вечеринок. Однажды вызвал патруль, потому что у нас якобы громкая вечеринка в позднее время. Но это был праздник, к нам приехали дети. Мы точно не шумели, просто сидели, разговаривали. Сосед видел, что к нам приехали дети, и специально все сделал так, чтобы вызвать полицию, якобы мы шумим.

Я пытался поговорить с председателем, что невозможно так жить. Мы даже телевизор не можем включить чуть громче, сразу стук по батарее, а это уже мешает не только нам, но и всем остальным соседям. Что бы мы ни делали, сосед тут же бежит жаловаться.

Однажды он сказал, что подожжет мою машину, потому что я мешаю ему спать, когда рано утром уезжаю на работу. Я ходил в полицию, жаловался, но мне ответили, образно говоря, чтобы я обращался, когда мне подожгут машину. А пока никакого заявления они принять не могут, потому что еще ничего не произошло. Ну как же так? Приходи, когда убьют? Получается, спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Я уже не знаю, что делать. И понимаю, что ничто не поможет. Время разговоров прошло. Председатель сложил руки — разбирайтесь сами.

В полиции тоже ничего не могут сделать, потому что еще ничего не произошло. Но это для них ничего не произошло. А для нас происходило и происходит. Годами!