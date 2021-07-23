Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?

Во владении молодых хозяев оказалась доля в 120-летнем особняке под названием Jameswood Villa. Пара не отчаялась и решила реализовать план по ремонту и перепродаже с домом. Ситуацию усугубляло то, что две оставшиеся секции принадлежали другим собственникам — Хантеру и Сэгерен пришлось бы приложить усилия, чтобы договориться о работах с другими хозяевами. Но им повезло: вскоре после аукциона им предложили приобрести вторую часть дома по сниженной цене. Они посчитали, что с одним соседом будет проще ужиться, и согласились. Через некоторое время от своей части решил избавиться владелец третьей секции. В итоге Хантер и Сэгерен стали полноправными собственниками всего особняка, не раскрыв, правда, где взяли средства на выкуп всех частей особняка.

Молодые люди отправились на аукцион с 30 тысячами фунтов стерлингов, которых должно было хватить на квартиру. Во время аукциона в списке лотов перед желанным объектом был старинный особняк из нескольких строений. Объект продавался как три разных лота, но Хантер не обратил на это внимание, и когда первый лот ушел, молодой человек подумал, что следующим будет квартира. При объявлении номера лота он быстро поднял руку и совершил фатальную ошибку: вместо сгоревшей квартиры в Глазго он отдал деньги за секцию разрушенного дома в прибрежном городке Данун.

Перспектива шотландского образования для Клэр требовала денег. Молодые люди быстро придумали, как заработать необходимую сумму: они решили купить подержанную квартиру, отремонтировать ее и перепродать. Пара просмотрела в интернете объявления и нашла подходящий вариант с двумя спальнями в Глазго, жилье сильно пострадало при пожаре и требовало масштабного ремонта. По подсчетам Хантера и Сэгерен, на реставрацию ушло бы около шести месяцев.

Кэл Хантер и Клэр Сэгерен познакомились на горнолыжном курорте во французских Альпах. Молодые люди быстро сошлись и исколесили вместе всю Европу, забирались в горы, ходили в походы. После бесконечных переездов они осели в Канаде — путешествовали по стране, катались на каноэ и разбивали палаточные лагеря в самых живописных местах. В 2018 году планы возлюбленных на размеренную жизнь вновь поменялись: Клэр получила предложение провести осенний семестр в Школе медицины при Университете Глазго в Шотландии.

Гниющие стены, дыры в крыше и бесконечная грязь — вот что ждало молодых людей в их новом жилье. Но на помощь новоселам пришли местные жители и неравнодушные соотечественники, которые жертвуют деньги на ремонт векового особняка. Реновация по-шотландски — в материале “Ленты.ру” .

В ванных комнатах сохранились водопроводные трубы и краны, однако раковины и унитазы были разбиты. В одной из гостиных Кэл обнаружил старую ванну, до краев заполненную какой-то жидкостью. Домовладельцы так и не смогли узнать, кто перенес ее в комнату и с какой целью. Удручающий вид здания и большой объем работ не расстроили Хантера и Сэгерен. Они буквально влюбились в живописную территорию и назвали произошедшее “красивой ошибкой”.

Внутри объект тоже выглядел не лучшим образом. У него почти полностью отсутствовала крыша, стены облезли, с потолков осыпалась штукатурка, ходить по полам было опасно. Во время видеоэкскурсии по особняку Клэр предупредила, что нужно быть аккуратным, переходя из одной комнаты в другую: на полу лежали незакрепленные доски, сквозь которые можно было провалиться. Комнаты были завалены обрушившимися опорами для стен, обломками бетона, досками, ящиками от шкафов, старыми стульями. В одной комнате стоял почерневший от времени кожаный диван.

Участок пустовал десятки лет и успел основательно зарасти. На нем валялся мусор, куски поролона, старые стройматериалы, сломанная мебель и бытовая техника. Типичная для Шотландии дождливая погода повлияла на фасад и фундамент — они просели, местами прогнили и сильно обветшали. В доме были проблемы с дренажной системой и другими коммуникациями.

Когда Хантер и Сэгерен приехали на участок, расстояние до Глазго показалось им наименьшей проблемой. В описании лота агентство Auction House Scotland, проводившее аукцион, указало, что особняк требует “полной модернизации”. По словам Клэр, они были шокированы, когда увидели, в каком состоянии находится здание и территория вокруг него.

Став владельцами исторического особняка, Хантер и Сэгерен столкнулись с множеством проблем. Им пришлось отказаться от изначального плана купить недвижимость в Глазго и перед поездкой в Шотландию основательно посмотреть на карту, чтобы найти городок Данун. Изучив географию места, молодые люди вздохнули с облегчением: заброшенный особняк располагался на живописном полуострове Ковал примерно в 35 милях (более 56 километров) к северо-западу от Глазго, поэтому Клэр могла ездить на занятия из Дануна.

Вызов принят

Молодые люди с энтузиазмом взялись за ремонт, вложив в него все накопленные деньги. Они привезли на участок фургон 1990-х годов с двумя спальными местами, где могли отдыхать от работы. В одной из комнат особняка оборудовали подобие кухни — установили печь и плитку, чтобы иметь возможность попить чай и перекусить. Результатами и нюансами работ Кэл и Клэр делятся в социальных сетях — они создали блог и аккаунт в Instagram под названием What Have We Dunoon, где можно узнать подробности их жизни и следить за ремонтом.

Из-за большого количества проблем работы пришлось разделить на несколько этапов. Начало ремонта обрадовало и местных жителей. Заброшенный особняк был бельмом на глазу, поэтому горожане оценили идею привести его в порядок. Друзья и соседи стараются помогать молодым хозяевам и даже подкармливают их. Они получают материальную поддержку и от других неравнодушных людей — собрали на ремонт уже более 17 тысяч фунтов стерлингов.

В начале работ владельцы расчистили территорию и вывезли огромное количество мусора и хлама из дома. Часть вещей они оставили себе и решили использовать при дальнейшей реконструкции здания. После расчистки принялись за ремонт дренажной системы — старая не работала, из-за чего в дождливую погоду участок затапливало, и земля превращалась в болото. Клэр и Кэл вырыли канаву вручную и оборудовали подъезд к дому, чтобы машины не застревали в грязи. Решив вопрос с дренажом и электричеством, они начали возводить строительные леса — составные части конструкции им бесплатно привез британец Алан, который узнал о проблеме и вызвался помочь. Вскоре новым хозяевам удалось обновить крышу и приступить к ремонту окон и дверей.

Преследуя цель по возможности не покупать новые материалы, а использовать аутентичные, Хантер и Сэгерен решили установить в одном из проемов старую дверь. Они выкрасили ее в благородной синий оттенок и украсили старое дерево витражом. Через год с небольшим владельцам удалось привести участок в относительный порядок, обновить фасад особняка и установить в комнатах опоры и деревянный каркас. Недавно Хантер и Сэгерен начали утеплять стены — они выбрали для этого овечью шерсть, которая обеспечит шумоизоляцию и будет препятствовать попаданию влаги. На участке Кэл построил сарай для хранения инструментов.

С момента покупки некогда заброшенный и частично сгнивший особняк существенно преобразился. Пока владельцам рано думать о выборе обоев, штор и новом диване для гостиной. Хантер и Сэгерен хотят сделать большую часть работ самостоятельно. Их цель — после ремонта поселиться в одной части дома, а две другие — продать. Клэр на время оставила учебу в медицинской школе и вместе с Кэлом погрузилась в работу. Опытные путешественники признаются, что стройка стала для них самым большим приключением. По словам Хантера, во время ремонта они надеются получить много ценных для жизни навыков и, если уж справятся с такой сложной задачей, то в будущем смогут преодолеть что угодно.

За преображением особняка и приключениями молодой пары можно следить на страничке в Instagram!