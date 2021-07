Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?

View this post on Instagram

Вызов принят

Молодые люди с энтузиазмом взялись за ремонт, вложив в него все накопленные деньги. Они привезли на участок фургон 1990-х годов с двумя спальными местами, где могли отдыхать от работы. В одной из комнат особняка оборудовали подобие кухни — установили печь и плитку, чтобы иметь возможность попить чай и перекусить. Результатами и нюансами работ Кэл и Клэр делятся в социальных сетях — они создали блог и аккаунт в Instagram под названием What Have We Dunoon, где можно узнать подробности их жизни и следить за ремонтом.