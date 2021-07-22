Решили сдать дачу в аренду? Рассказываем, к чему вам стоит подготовиться заранее

При всех плюсах у недвижимости есть и ряд неотъемлемых отрицательных сторон. Например, если человек владеет загородным домом для собственного проживания, необходимо регулярно оплачивать:

техническое обслуживание,

ремонт,

налоги,

проценты по ипотечным кредитам (если дача куплена в ипотеку),

благоустройство территории,

коммунальные услуги или членство в товариществе собственников дач.



Однако, если человек владеет дачей, доступной для сдачи в аренду, он может получать доход от нее и покрывать все перечисленные выше платежи. В некоторых случаях и что-то сверх этого.

Быть арендодателем — жизнеспособное призвание. В конце концов арендодатели находят своего арендатора, который снимает дачу, и они часто процветают в финансовом отношении.

Быть арендодателем — выгодное занятие: потратив некоторое время на приобретение опыта, большинство добиваются постоянной востребованности своей недвижимости, находят лояльных арендаторов и начинают получать прибыль. Чтобы преуспеть в бизнесе по аренде дачи, требуется специфический набор навыков и умений. Это, к примеру, знание законов о недвижимости, умение составлять договоры, работать с проведением платежей, находить адекватных подрядчиков для ремонта, поддерживать лояльность арендаторов и многое другое.

Обратите внимание: зарабатывать на жизнь арендой дачи на лето не всегда так просто, как многие думают. Если человек хочет зарабатывать в год, например, не менее 500 000 рублей, ему нужно найти арендатора, платящего около 40 000 в месяц. Разумеется, такую сумму можно получить за аренду только люксовой недвижимости или 2–3 дач попроще. В любом случае это потребует большой работы и расчетливости.

Следует подумать над этими вопросами и советами, прежде чем решить заняться арендой коттеджей за городом. Ответы определят, есть ли у человека все, что нужно, чтобы стать арендодателем.

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