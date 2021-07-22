Решили сдать дачу в аренду? Рассказываем, к чему вам стоит подготовиться заранее
При всех плюсах у недвижимости есть и ряд неотъемлемых отрицательных сторон. Например, если человек владеет загородным домом для собственного проживания, необходимо регулярно оплачивать:
- техническое обслуживание,
- ремонт,
- налоги,
- проценты по ипотечным кредитам (если дача куплена в ипотеку),
- благоустройство территории,
- коммунальные услуги или членство в товариществе собственников дач.
Однако, если человек владеет дачей, доступной для сдачи в аренду, он может получать доход от нее и покрывать все перечисленные выше платежи. В некоторых случаях и что-то сверх этого.
Быть арендодателем — жизнеспособное призвание. В конце концов арендодатели находят своего арендатора, который снимает дачу, и они часто процветают в финансовом отношении.
Быть арендодателем — выгодное занятие: потратив некоторое время на приобретение опыта, большинство добиваются постоянной востребованности своей недвижимости, находят лояльных арендаторов и начинают получать прибыль. Чтобы преуспеть в бизнесе по аренде дачи, требуется специфический набор навыков и умений. Это, к примеру, знание законов о недвижимости, умение составлять договоры, работать с проведением платежей, находить адекватных подрядчиков для ремонта, поддерживать лояльность арендаторов и многое другое.
Обратите внимание: зарабатывать на жизнь арендой дачи на лето не всегда так просто, как многие думают. Если человек хочет зарабатывать в год, например, не менее 500 000 рублей, ему нужно найти арендатора, платящего около 40 000 в месяц. Разумеется, такую сумму можно получить за аренду только люксовой недвижимости или 2–3 дач попроще. В любом случае это потребует большой работы и расчетливости.
Следует подумать над этими вопросами и советами, прежде чем решить заняться арендой коттеджей за городом. Ответы определят, есть ли у человека все, что нужно, чтобы стать арендодателем.
Нравится ли вам делать многие сервисные работы по дому самостоятельно?
Если домовладелец умелый человек, которому нравится выполнять работу по дому — простой ремонт сантехники, возможно, какие-то строительные работы, работы во дворе и прочее, — он может сэкономить немалые средства, будучи арендодателем.
Обратите внимание: когда домовладелец только начинает сдавать дачу, обращаться к внешним подрядчикам слишком дорого, если он собирается превратить свой доход от аренды в прибыль. Выполнение работы лично экономит деньги.
Знаете ли вы нужных людей?
Если домовладелец планирует увеличивать количество сдаваемой недвижимости хотя бы до трех коттеджей и если хочет зарабатывать больше, потребуется делать это в скором времени. В итоге домовладелец не справится со всей работой по поддержанию порядка самостоятельно.
Нужно будет привлечь внешних подрядчиков и, при доверительных отношениях с ними, договориться о скидках — увеличить общую прибыль. Чтобы построить такие отношения, требуется время.
Обратите внимание: если домовладелец сможет начать свой бизнес по аренде с имеющимися связями, то он окажется в гораздо лучшем положении.
То же самое относится и к агентам по недвижимости. Если у домовладельца есть связи в этом бизнесе, он получит доступ к базе потенциальных арендаторов, что снизит рекламные расходы.
Обратите внимание: личная рекомендация невероятно важна, и знающие риелторы могут устранить многие препятствия для заключения сделки по аренде дома.
Готовы ли вы справляться с 24-часовыми обязанностями?
Наем компании для управления собственностью — это расходы, которые сокращают прибыль. Вне зависимости от прочих условий, домовладелец может позволить себе это только при очень большом доходе от аренды. Работать следует с компанией по управлению имуществом, которая ответит на звонок в любое время — 24/7, чтобы решить все возникающие проблемы. В противном случае домовладелец получит звонки от арендаторов посреди ночи.
Обратите внимание: если домовладелец начинает свой бизнес по аренде недвижимости, одновременно работая в ином месте, он будет часто сталкиваться с конкурирующими приоритетами. И быстро возникнет дилемма — заняться чем-нибудь одним или потерпеть фиаско в обоих направлениях.