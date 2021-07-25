25.07.2021, 09:10
Банкротство девелопера обернулось для покупателя стотысячным долгом
Unsplash
Покупатель жилья полагал, что приобрел дом своей мечты, но на самом деле попал в крайне неприятную историю, в ходе которой его дому грозила продажа с торгов из-за действий застройщика. Мало того: покупатель жилья был вынужден взять на себя долги девелопера на сумму примерно в 100 000 евро, пишет dv.ee.
История началась в 2016 году, когда компания Conmade OÜ выставила объявление о продаже участка с домом в Лаагри. Клиентам предлагалось выбрать подходящий проект и заплатить предоплату, после чего Conmade обещала начать строительство.
Покупатель заключил сделку, но когда уже прожил в доме два года, то оказалось, что в какой-то момент обязательства всех домов перешли на его дом, хотя сам он за свой дом уже заплатил. Фирма Conmade OÜ объявила о банкротстве.
В результате у покупателя не осталось никакой иной возможности сохранить за собой дом, как самому взять кредит и уплатить 90 000 евро, которые требовала фирма Hüpoteeklaen, которая ни в чем не пошла ему навстречу, потребовав уплаты процентов и штрафов.