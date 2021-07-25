Надоели шумные соседи? Профи рассказал, как сделать звукоизоляцию своими руками
Более того, сам собственник жилья в отличие от приглашенных строителей в высшей степени мотивирован в наилучшем результате и потому не станет отмахиваться, например, от требований наличия упругих прокладок во всех местах стыков звукоизолирующих конструкций и тотальной герметизации стыков и швов. При этом профессиональные строители, привыкшие все максимально оптимизировать, иногда невнимательно подходят к соблюдению технологий устройства звукоизоляции. В итоге от этого страдает заказчик, но уже потом, после заселения, когда спросить не с кого…
Звукоизоляция пола
Звукоизоляция в квартире начинается с полов. В первую очередь это связано с обязательными требованиями СНиП, а именно с наличием во всех помещениях квартиры конструкций звукоизоляционного пола. Данная конструкция призвана защитить ваших соседей снизу от звука ваших шагов, падения и передвижения предметов. Ровно также конструкция звукоизоляционного пола в расположенной над вами квартире защищает вас от шума соседей сверху. Если речь идет о новостройке с продажей квартир без отделки, лучше не оставлять этот вопрос на произвол судьбы. Как можно быстрее навестите своих соседей сверху и лично проясните ситуацию.
Типовая конструкция звукоизоляции пола
На голую плиту перекрытия укладывается рулонный упругий материал толщиной 4–5 мм, поверх которого выполняется выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50–60 мм. Так как такая стяжка по технологии не должна быть жестко связана с другими конструкциями и фактически лежит на перекрытии под собственным весом, она называется «плавающей», а сама конструкция звукоизолирующего пола называется «плавающим полом». И если вы и ваши соседи сверху выполнили полы в полном соответствии со СНиП, акустический комфорт в квартире станет существенно выше.
Как усилить звукоизоляцию
Если вы меломан или у вас и ваших соседей шумные, активные дети — вместо тонкого рулонного материала под выравнивающей стяжкой лучше применить звукоизолирующие плиты или выравнивающее звукоизолирующее покрытие толщиной уже 20 мм.
Это не только увеличивает изоляцию ударного шума (стук каблуков), но и повышает звукоизоляцию от крика, смеха, музыки и звуков кинопросмотра. Один из наших клиентов 15 лет назад в результате такого «предремонтного» обхода соседей выяснил, что под ним живет крайне нервный и малоприятный сосед с репутацией профессионального жалобщика. Поэтому, имея на тот момент двух малолетних и очень активных детей-близнецов, сделал тройной слой звукоизоляции (3×20 мм) в конструкции полов по всей квартире. Да, за это пришлось заплатить некоторым снижением высоты потолков, но зато ни разу за время, прошедшее после ремонта, сосед снизу не предъявил ни одной претензии на тему повышенного шума.
Звукоизоляция стен
Дополнительная звукоизоляция стены, которая является общей с соседями по этажу, — также одна из точек приложения усилий по дополнительной звукоизоляции квартиры. Особенно это актуально для монолитно-каркасных домов, где такие стены выполняются из достаточно легких пенобетонных блоков. По факту звукоизоляция таких стен оказывается значительно ниже комфортных значений, из-за стены могут быть отчетливо слышны разговоры соседей, особенно на повышенных тонах.
Самая тонкая и эффективная система для дополнительной звукоизоляции
Бескаркасная звукоизолирующая панельная система (сокращенно ЗИПС) при толщине около 5 см увеличивает звукоизоляцию стены на 15 дБ. Этого вполне достаточно для обеспечения акустического комфорта в квартире. Применение более тонких материалов (1–2 см) дает чисто психологический эффект, так как себя обмануть можно, а с законами физики договориться невозможно.
Самое главное в звукоизоляции
Еще раз остановлюсь на качестве выполнения строительно-монтажных работ. Если это делают приглашенные строители — ничего нет зазорного в том, чтобы внимательно контролировать ход процесса, благо он достаточно подробно описан в инструкциях к звукоизоляционным материалам и показан в видеороликах. Можно также для монтажа пригласить специализированных монтажников, которые прошли обучение у производителей звукоизолирующих систем и гораздо лучше понимают степень ответственности перед заказчиком за конечный акустический результат.