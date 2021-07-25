Надоели шумные соседи? Профи рассказал, как сделать звукоизоляцию своими руками

Более того, сам собственник жилья в отличие от приглашенных строителей в высшей степени мотивирован в наилучшем результате и потому не станет отмахиваться, например, от требований наличия упругих прокладок во всех местах стыков звукоизолирующих конструкций и тотальной герметизации стыков и швов. При этом профессиональные строители, привыкшие все максимально оптимизировать, иногда невнимательно подходят к соблюдению технологий устройства звукоизоляции. В итоге от этого страдает заказчик, но уже потом, после заселения, когда спросить не с кого…

Звукоизоляция пола

Звукоизоляция в квартире начинается с полов. В первую очередь это связано с обязательными требованиями СНиП, а именно с наличием во всех помещениях квартиры конструкций звукоизоляционного пола. Данная конструкция призвана защитить ваших соседей снизу от звука ваших шагов, падения и передвижения предметов. Ровно также конструкция звукоизоляционного пола в расположенной над вами квартире защищает вас от шума соседей сверху. Если речь идет о новостройке с продажей квартир без отделки, лучше не оставлять этот вопрос на произвол судьбы. Как можно быстрее навестите своих соседей сверху и лично проясните ситуацию.

Типовая конструкция звукоизоляции пола

На голую плиту перекрытия укладывается рулонный упругий материал толщиной 4–5 мм, поверх которого выполняется выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50–60 мм. Так как такая стяжка по технологии не должна быть жестко связана с другими конструкциями и фактически лежит на перекрытии под собственным весом, она называется «плавающей», а сама конструкция звукоизолирующего пола называется «плавающим полом». И если вы и ваши соседи сверху выполнили полы в полном соответствии со СНиП, акустический комфорт в квартире станет существенно выше.

Как усилить звукоизоляцию