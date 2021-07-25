В отказавшейся от карантина стране начали снижаться цены на жилье

Так, в июне текущего года цены на частные домовладения в Стокгольме упали на 1,3 процента. Цены на квартиры в кондоминиумах снизились на 0,2 процента. Рост цен на жилье также остановился в других крупных городах — Гетеборге и Мальме, передает Lenta.ru.

В среднем по итогам июня стоимость жилья по всей Швеции сократилась на 0,5 процента. При этом цены на частные домовладения упали на 0,8 процента.

В конце июня премьер-министр Швеции Стефан Левен попросил спикера парламента страны освободить его от должности главы правительства. До этого лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар заявила о недоверии премьер-министру из-за предложения правительства о введении рыночных цен на аренду жилья в новых домах. 21 июня большинство парламентариев (181 из 349) выразили недоверие Левену.