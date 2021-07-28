Сицилийский шарм: в Италии продаются дома всего за два евро

Программа о продаже домов в Италии за смехотворную сумму стартовала еще в 2019 году и с тех пор уж 16 объектов нашли себе новых хозяев.

Не очень понятно, почему именно Самбука опередила все остальные итальянские города по популярности среди желающих прикупить недорогое жилье, но несколько вариантов все же существуют. Возможно потому, что коммуна делит свое название со знаменитым итальянским ликером с ароматом аниса и вытяжкой из ягод или цветов бузины, которая растет на окрестных полях. Или потому, что Самбука — довольно богатая достопримечательностями область на Сицилии, среди которых можно упомянуть руины потрясающего дворца Аль-Забут.

Но какой бы ни была причина, Самбука надеется повторить этот успех, выставив на рынок вторую партию заброшенных домов, на этот раз за символические два евро, что все еще меньше стоимости ломтика пиццы.

Всего будет продано около 20 домов, многие из которых находятся рядом друг с другом, что открывает возможность приобрести сразу несколько строений и объединить их в один жилой комплекс. Выставленные на продажу дома можно посмотреть ЗДЕСЬ. Площадь подавляющей части зданий колеблется от 50 до 80 кв.м., но есть и отдельные дома , площадью 120 кв.м.

Также обратите внимание, что заявку на покупку можно подать до 5 ноября, после чего среди желающих приобрести итальянскую недвижимость будет проведен аукцион. По данным CNN, большинство зданий, которые на аукционе в 2019 году имели стартовую цену в один евро, были куплены по цене от 5000 до 10000 евро.