Правда ли, что ходатайствовать о гарантии KredEx для жилищного кредита можно только один раз в жизни?
“Как правило, банк хочет получить 15% от стоимости нового жилья в качестве первоначального взноса. Поскольку молодые люди часто не имеют в резерве такой большой суммы, гарантия KredEx в основном используется для компенсации недостающей части первоначального взноса”, — пояснил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане.
Однако это не обязательно должна быть покупка новой квартиры или дома: помимо покупки дома, поручительство KredEx хорошо подходит при строительстве, реконструкции существующего дома или, например, при отсутствии дополнительного залога, который позволил бы снизить первоначальный взнос. Следует отметить, что при наличии дополнительного залога самофинансирование может уменьшиться до 0%.
По словам руководителя отдела коммуникаций KredEx Йоонаса Керге, ходатайство о поручительстве могут подавать молодые семьи, воспитывающие ребёнка в возрасте до 15 лет, и молодые специалисты в возрасте до 35 лет, получившие профессиональное или высшее образование, которые работают или зарегистрированы в качестве предпринимателей — физических лиц. “KredEx также предлагает гарантию покупателям энергоэффективного жилья или энергоэффективной реконструкции жилья, ветеранам Сил обороны или Кайтселийт, а также арендатору, живущему в возвращённом жилье”, — добавил Керге.
Распространённая модель
В случае поручительства KredEx долю суммы, необходимой для первого взноса, можно уменьшить. Эта доля может незначительно отличаться в зависимости от транзакции, но, по словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, наиболее чётко выделяется одна модель.
“Наиболее распространённой моделью в случае гарантии KredEx является разделение 15%-ного взноса между новым владельцем недвижимости и фондом KredEx. Владелец платит 10%, а KredEx добавляет недостающие 5%. Такая модель используется в каждом пятом случае, особенно молодыми людьми, когда речь идёт об их первом или втором жилье”, — пояснил Танель Ребане.
Но распространяется ли поручительство KredEx на одного человека лишь один раз в жизни? На самом деле такого ограничения нет, однако, есть правило, что единовременно поручительство фонда может использоваться только для одного кредитного договора. Это означает, что если старое жилье будет освобождено от договора, гарантия KredEx может быть использована для покупки нового дома. “И, конечно, поручительство KredEx предназначено для приобретения собственного жилья, а не инвестиционного объекта”, — отметил Ребане.
Что следует отметить?
Руководитель отдела коммуникаций KredEx подчеркнул, что, как и любое финансовое обязательство, гарантия KredEx сопровождается определёнными условиями, которые ходатайствующий должен учитывать. “Например, есть правило, что недвижимость, приобретённая по поручительству, не может быть сдана в аренду. Кроме того, залог должен быть застрахован”, — сказал Керге.
Должно быть представлено и доказательство принадлежности к соответствующей целевой группе: молодая семья должна предоставить свидетельство о рождении ребёнка, молодой специалист — документ, подтверждающий соответствующий уровень образования, покупатель энергоэффективного жилья — соответствующую документацию (энергетический паспорт), ветеран — свидетельство, выданное в Силах обороны.
Кроме того, стоит помнить, что гарантия KredEx может составлять до 24% от стоимости залога, но не более 20 000 евро или до 50 000 евро для тех, кто приобретает энергоэффективное жильё.
“Ходатайство о предоставлении поручительства KredEx следует подать в банк. При желании это можно сделать в электронном виде. В случае положительного решения банка по ходатайству, последует подписание договора всеми сторонами и визит к нотариусу, после чего будет выдан кредит”, — пояснил Керге.