Промзону под Таллинном хотят застроить многоквартирными домами. Местные жители боятся, что Виймси превратится в Ласнамяэ

Принадлежащий бизнесмену Энделю Cиффу AS Milstrand на протяжении 26 лет управлял в Виймси в районе Мийдуранна нефтяной терминал. Теперь у Сиффа созрел амбициозный план убрать опасный нефтяной терминал и заодно лишить жителей Виймси потребности посещать центр Таллинна.

“С застройкой связано появление детских садов, бюро, центральной площади и жилых домов”, — объясняет Сифф свой план. Новую жилую и бизнес-среду хотят построить на площади более 142 000 квадратных метров. Но волость разрешает построить тут всего 16 000 — 20 000 квадратных метров квартир.

Виймси начнет переполняться

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 2021 год в Виймси живет 21 354 человека. По плану развития Сиффа количество жителей Виймси увеличится по крайней мере на 5000 человек. Владеющие недвижимостью рядом Рауно Тедер, Марсель Вихманн и Трийн Неллис также хотят взять максимум из своих участков с красивым видом.

На вопрос сколько он хочет сделать, застройщик отвечает: построить как можно выше и как можно плотнее. Но председатель волостного совета Виймси Таави Котка сообщает грустную новость: к сожалению, Виймси начинает переполняться.