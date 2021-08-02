ФОТО | В квартале Ротерманни построят офисное здание за 20 млн евро

По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта, Roseni Maja — тщательно продуманный проект, в результате реализации которого в центре Таллинна появится новое современное офисное здание представительного облика.

“Это будет заметное здание в отличном месте — популярном квартале Ротерманни, который является одним из наиболее быстро развивающихся районов Таллинна”, — пояснил Пеэтер Кютт. Благодаря своему размеру и особенностям Roseni Maja будет привлекать внимание и отлично подойдет для компаний, которым требуется большая офисная площадь.

“На сегодня договоры заключены уже в отношении двух этажей, то есть более трети арендных площадей. Среди первых арендаторов мы рады приветствовать в Roseni Maja адвокатское бюро Ellex Raidla и аудиторскую и юридическую компанию KPMG”, — добавил Кютт.

“За последние 10 лет компания Nordecon имела возможность внести свой вклад в формирование нового центра Таллинна, построив несколько ключевых зданий. Приятно видеть, как простаивавшие некоторое время пустыми участки в сердце города обретают новое лицо. Это положительно влияет на развитие экономики и городского пространства”, — прокомментировал Герд Мюллер, председатель правления Nordecon AS.

Roseni Maja по адресу Ахтри, 4 (www.rosenimaja.ee) — современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами. На первом этаже разместятся рестораны и магазины, а на верхних этажах — офисные помещения, изюминку которым добавит проходящей через все здание залитый светом атриум со стеклянной крышей. Брутто-площадь здания составит 15 150 м2. Roseni Maja спроектирован архитектурными бюро EVATA и Siim & Põllumaa, за дизайн интерьера отвечает ARS Projekt. Партнером Roseni Maja по поиску арендаторов и заключению договоров является международная риэлторская компания Colliers.











