ФОТО | В квартале Ротерманни построят офисное здание за 20 млн евро
По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта, Roseni Maja — тщательно продуманный проект, в результате реализации которого в центре Таллинна появится новое современное офисное здание представительного облика.
“Это будет заметное здание в отличном месте — популярном квартале Ротерманни, который является одним из наиболее быстро развивающихся районов Таллинна”, — пояснил Пеэтер Кютт. Благодаря своему размеру и особенностям Roseni Maja будет привлекать внимание и отлично подойдет для компаний, которым требуется большая офисная площадь.
“На сегодня договоры заключены уже в отношении двух этажей, то есть более трети арендных площадей. Среди первых арендаторов мы рады приветствовать в Roseni Maja адвокатское бюро Ellex Raidla и аудиторскую и юридическую компанию KPMG”, — добавил Кютт.
“За последние 10 лет компания Nordecon имела возможность внести свой вклад в формирование нового центра Таллинна, построив несколько ключевых зданий. Приятно видеть, как простаивавшие некоторое время пустыми участки в сердце города обретают новое лицо. Это положительно влияет на развитие экономики и городского пространства”, — прокомментировал Герд Мюллер, председатель правления Nordecon AS.
Roseni Maja по адресу Ахтри, 4 (www.rosenimaja.ee) — современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами. На первом этаже разместятся рестораны и магазины, а на верхних этажах — офисные помещения, изюминку которым добавит проходящей через все здание залитый светом атриум со стеклянной крышей. Брутто-площадь здания составит 15 150 м2. Roseni Maja спроектирован архитектурными бюро EVATA и Siim & Põllumaa, за дизайн интерьера отвечает ARS Projekt. Партнером Roseni Maja по поиску арендаторов и заключению договоров является международная риэлторская компания Colliers.
NG Investeeringud (www.nginvest.ee/) — основанная на частном капитале эстонская инвестиционная и холдинговая компания, действующая в сфере торговли, промышленности и недвижимости, способствуя развитию экономики Эстонии. NG Investeeringud была основана в 1994 году, и в настоящее время обеспечивает работой 5 209 сотрудников. В 2020 году доход от продаж концерна составил 889 миллионов евро. Roseni Kinnisvara OÜ — девелоперская компания, на 100% принадлежащая NG Investeeringud OÜ.
Концерн Nordecon (www.nordecon.com) объединяет компании, занимающиеся управлением проектами и генеральным подрядом в области строительства. Предприятия концерна действуют в Эстонии, Швеции, Финляндии и Украине. Материнская компания концерна Nordecon AS зарегистрирована и находится в Таллинне. Консолидированный доход от продаж концерна в 2020 году составил 296 миллионов евро. В настоящее время Nordecon трудоустраивает около 710 человек. С 18.05.2006 акции материнской компании концерна котируются в основном списке Таллиннской биржи Nasdaq.