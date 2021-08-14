Между местным предпринимателем и посольством Румынии разгорелся спор из-за роскошной виллы. Предприниматель: я готова идти в суд

В этом году весной и летом развернулся нетипичный спор об аренде между эстонкой предпринимательницей Кристиной Маккейб и посольством Румынии. Маккейб сдала дом в аренду, и ей заплатили за использование дома в качестве резиденции посла, но ссора вспыхнула из-за того, что ни один договор об аренде не был подписан. В конце концов посол решил отказаться от дома, и Маккейб сказали, что ни она, ни ее дом не подходят для заключения договора.