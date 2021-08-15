Магия на кухне: простые советы на каждый день, которые изменят вашу жизнь

Нельзя готовить еду в плохом настроении

Приготовление пищи — это некий ритуал. Когда мы готовим еду, она впитывает нашу энергетику. Именно поэтому в древности женщины всегда старались подходить к этому процессу с максимально позитивным настроем. Считается, что еда, сделанная с любовью и добром, приносит близким счастье и удачу.

Если нож упал на пол

Если нож упал на пол, то обязательно нужно слегка ударить им три раза об стол. Если этого не сделать, вам на пути встретятся неприятности, а дома могут начаться ссоры.

После приема пищи обязательно убирайте со стола

Если не хочется мыть посуду, положите ее в раковину, но самое главное — протрите стол и уберите с него все крошки. Считается, что крошки и мелкий мусор на столе притягивают финансовое неблагополучие и проблемы.

Положите купюру или монету под скатерть

В древности делали так, чтобы в доме деньги водились. Сделайте так и вы. Под скатертью обязательно должны быть деньги, чтобы вам всегда хватало на еду.

Купленную еду не держите на полу в пакетах

Это нехорошая примета. Эксперты в области биоэнергетики настоятельно советуют сразу класть еду на место, чтобы она не насыщалась негативной энергетикой, которая всегда находится внизу. Еда может потерять свои полезные свойства, если ее долго не убирать с пола в холодильник или в шкаф.

Избавляйтесь от битой посуды

Это очень важный энергетический лайфхак. Дело в том, что разбитая посуда приносит беды и несчастья. Даже если это всего лишь кружка со сколом, лучше поменять ее на новую. Так делали наши предки, и так советуют делать эксперты в области фэншуй.

Держите плиту в чистоте

Плита символизирует домашний очаг, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют как можно чаще протирать плиту и держать ее в надлежащем состоянии. Грязная плита — источник ссор и конфликтов.

Держите на кухне связку из чеснока

Это отличный оберег от нечистой силы. Помните, что из этой связки брать чеснок для приготовления пищи ни в коем случае нельзя.

Если вид из окна вас не радует, поставьте на окне кактус