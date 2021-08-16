Результаты Pro Kapital за второй квартал ухудшились, но квартиры разлетаются как горячие пирожки

В марте Pro Kapital завершил строительство жилого квартала Ratsuri Majad в столичном районе Кристийне. В марте и апреле все 39 квартир были переданы новым владельцам.

Вскоре начнется передача квартир в первых двух домах квартала Kalaranna, где постепенно будут построены восемь домов на 240 квартир. На сегодняшний день продано или забронировано 88% площадей. Весной компания заключила договор о продаже всех коммерческих помещений района Kalaranna на сумму 16,16 млн евро (включая НСО).

Также началось строительство квартала Kindrali Majad в Кристийне, где летом следующего года должны появиться два комплекса из 129 квартир. В связи с высоким спросом компания также начала строительство третьего комплекса зданий, где в первом квартале следующего года появятся еще 66 квартир. 82% квартир в Kindrali Majad уже проданы или забронированы.