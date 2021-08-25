Страшный сон арендодателя. В Берлине проведут референдум об экспроприации сдаваемой в аренду недвижимости

Как пишет Financial Times, опросы показывают, что почти половина берлинцев поддерживает экспроприацию, которая вынудит компании продать свою собственность городскому правительству по “справедливой” цене.

Референдум пройдет в связи с тем, что соответствующая петиция набрала больше 350 тысяч подписей. Инициаторы референдума обвиняют крупнейших арендодателей в том, что они вытесняют малообеспеченных жителей, предоставляя некачественное обслуживание и завышая арендную плату.

Предложение будет одобрено, если не менее четверти имеющих право голоса избирателей проголосуют за него большинством голосов.

Более половины немцев снимают жилье. Рост цен на недвижимость во всем мире делает домовладение менее доступным. По последним имеющимся данным Евростата, в 2019 году в ЕС почти четверть домохозяйств жила в арендуемом жилье.

По оценкам местных чиновников, на компенсации арендодателям в случае экспроприации придется потратить примерно 36 млрд евро.