Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 13 центов. Где их найти и как купить?
Появляются целые заброшенные города, в то время как в крупных мегаполисах буквально шагу ступить негде, а цены на недвижимость зашкаливают. Хорватская община Леград тоже оказалась на грани исчезновения, но решила побороться за право на существование, предложив всем желающим жилье за копейки. Призрак дома на холме — в материале “Ленты.ру”.
Живите кто хотите
Первыми спасать стремительно умирающие поселения еще в начале 2000-х бросились итальянцы, начав продавать недвижимость в них по символическим ценам. Спустя примерно десятилетие эту схему оценили и в других странах, в том числе в Хорватии. Власти общины Леград, расположенной на севере страны, вдали от популярного среди туристов побережья Адриатического моря, объявили масштабную распродажу заброшенных домов.
У всех объектов, включенных в акцию, одна цена — 1 хорватская куна, это примерно 13 евроцентов. Столько стоит одноразовая медицинская маска или минутная поездка на такси в Москве. Отдавать дома за бесценок власти общины вынуждены из-за вымирания жителей. В настоящее время здесь проживает чуть больше двух тысяч человек. 70 лет назад их было в два раза больше, а в конце XVII — начале XVIII веков Леград вообще был одним из крупнейших населенных пунктов региона.
Ситуация начала меняться после распада Австро-Венгрии в 1918 году. Из-за передела территорий Леград в один момент превратился в провинцию на границе с Венгрией. “Мы стали приграничным городком без особых транспортных связей с другими населенными пунктами. С тех пор численность населения постепенно снижалась”, — рассказал мэр Леграда Иван Саболич.
Леград находится в двух десятках километрах от Копривницы — относительно крупного, по хорватским меркам, города. Община выстроена на правом берегу реки Дравы, по которой в этом месте и проходит венгерско-хорватская граница. При этом ни моста, ни пограничного пункта в Леграде нет. Напротив, на другом берегу реки, проложена железная дорога. Раньше там была станция под названием Леград — несмотря на то, что пользоваться ею жителям было как минимум затруднительно. Впоследствии ее переименовали в Эртилош.
Старикам тут не место
Леград окружен сельскохозяйственными землями, поэтому большинство его жителей заняты в сельском хозяйстве. Но переселенцам какие-то особые знания в этой сфере не нужны — городить огороды необязательно, условия программы не предусматривают обязательного вовлечения в трудовую деятельность. Все, что нужно для получения дома за 13 центов, — быть финансово состоятельным и молодым, не старше 40 лет. Кроме того, новых жителей попросят остаться в Леграде на 15 лет. Не указывается, обязаны ли они жить там все эти годы или достаточно просто владеть домом и должным образом его содержать.
Власти Леграда уже успешно вывели на рынок 19 пустующих домов и участков, из них 17 нашли новых собственников. Состояние большинства зданий оставляет желать лучшего. Некоторые буквально руины, коробки без окон и дверей со стенами, покрытыми плесенью. Покупателям предстоит восстановить дома, при этом мэрия поможет финансово — на ремонт (если он необходим) каждому новому жителю дают по 25 тысяч кун (3335 евро). Если покупатель выбирает дом не из числа выставленных за 1 куну, а частный, город покроет 20 процентов стоимости покупки (до 35 тысяч кун — 4670 евро). Для участия в программе нужно связаться с администрацией поселения, контакты размещены здесь.
По словам мэра Ивана Саболича, желающие переехать в Леград есть — это в том числе выходцы из Турции, Аргентины, Украины, России и даже Колумбии. Но иностранцам в условиях пандемии коронавируса сложно получить право не то что на проживание, но даже на посещение Хорватии. Поэтому пока супердешевые дома достаются преимущественно самим хорватам, приезжим из других городов. Работа для них находится — новичков задействуют в пищевом производстве, заготовке лесоматериалов и металлообработке.
Затерянный мир
Даже при снятии всех ковидных ограничений пожить в Леграде в тестовом режиме будет непросто: на Airbnb нет предложений съемного жилья непосредственно в центре общины, Booking.com тоже предлагает размещение только в соседних городах (например, в Копривнице, там сутки проживания в среднем стоят 45 евро). Один из вариантов — дом за 100 евро в сутки около озера Шодерица, расположенного между Леградом и Копривницей.
В описании Леграда на сайте Хорватского национального совета по туризму отмечается, что общину “волшебным образом обошли потоки современной цивилизации”. Приезжим советуют посетить церковь Пресвятой Троицы, построенную в конце XVIII века, и крепость Нови-Зрин — ее возвели в XVII веке для защиты местности от турецких набегов. “Википедия” сообщает, что в том же веке крепость была разрушена.
“Леград — особенное место по еще одной причине: именно здесь соединяются две красивых реки — Драва и Мура, создавая, возможно, последний естественный меандр (изгиб речного русла — прим. “Ленты.ру”) на своем извилистом пути — поясняется в описании. — Это делает местность идеальной средой обитания для редких видов растений и животных”.
На портале TripAdvisor есть немного фотографий Леграда, в основном на них запечатлены купающиеся люди. Где-то в окрестностях есть пейнтбол-парк, веревочный парк, инфраструктура для занятий виндсерфингом и дайвингом, а также автокемпинг. На странице с описанием местных гостиниц, ресторанов и достопримечательностей ближайший к Леграду объект — пиццерия в четырех километрах, в деревне Ботово.
Вас ожидают
Фанатам пиццы, правда, лучше сразу ехать в Италию — страну, где появились и это нехитрое блюдо, и традиция распродавать руины за копейки. За 1 евро можно купить жилье в разных частях страны — от Сицилии до территорий около Швейцарии и Франции. Как и в Хорватии, потребуются вложения в ремонт, деньги на комиссию риелторам, выплату налогов и переподключение домов к коммуникациям. В совокупности все это может обойтись в десятки тысяч евро.
По состоянию на июнь 2021-го распродажа жилья проводится в городке Биккари на юге Италии (примерно в 130 километрах от Неаполя). В Бизачче (регион Кампания, провинция Авеллино) ищут целые семьи с друзьями, чтобы заселить центр города. В Боргомезавалле на границе со Швейцарией приезжим готовы продать дом и еще приплатить за рождение детей. В Каммарате (на Сицилии) дома раздают бесплатно. Ультрадешевое жилье также можно найти в итальянских поселениях Кантиано (около Сан-Марино), Каррега-Лигуре (регион Пьемонт, провинция Алессандрия), Кастильоне-ди-Сицилия, Кастропиньяно (регион Молизе в провинции Кампобассо), Чинкуэфронди (регион Калабрия) и десятках других. Правда, во многих городках распродажа недвижимости временно приостановлена из-за COVID-19.
В Японии дома в сельской местности распродают по 500 долларов. Всего таких домовладений около 8 миллионов. Некоторые из них достанутся новым владельцам бесплатно. Чтобы стимулировать интерес граждан к пустующим зданиям, власти ряда регионов страны предоставляют субсидии на их ремонт. Большинство заброшенных построек расположены в префектурах Вакаяма, Токусима, Кагосима и Кочи. Список предложений можно посмотреть здесь.
В Испании за несколько десятков тысяч евро можно приобрести целую заброшенную деревню. Их в стране много. Даже в Эстонии за бесценок отдают дома в небольших городах — например, в Кохтла-Ярве. И даже богатая Швейцария порой устраивает аукционы неслыханной щедрости: так, в 2019 году муниципалитет горной деревни Монти Щага начал распродавать жилье за 1 швейцарский франк.
В России тоже есть аналоги итальянской акции “Дом за 1 евро”: в Москве, например, это программа “1 рубль за 1 квадратный метр”, действующая с 2012 года. Участникам сдают в аренду исторические особняки на 49 лет по ставке 1 рубль за один квадратный метр в год. При этом арендаторы обязаны отремонтировать здание с соблюдением всех норм, предусмотренных для объектов культурного наследия. До окончания ремонта действуют коммерческие, то есть рыночные ставки аренды. В хорватскую глушь и итальянское захолустье уехать, конечно, куда проще.