ФОТО | Рекордно узкий дом выставили на продажу в США

По легенде, участок под домом в свое время достался двум братьям по наследству. Один из них затем отбыл на службу в армию, а когда вернулся, обнаружил, что брат занял почти всю территорию, построив на ней коттедж. Мужчина не стал заселяться в дом, взамен он возвел собственный на узкой полоске свободной земли. В результате его брат остался без солнечного света и без отдельного входа в свое жилье.