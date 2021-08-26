ФОТО | В Таллинне рядом с Kaubamaja появится 100-метровая высотка

Занимающаяся развитием недвижимости фирма Estconde Invest планирует построить на территории, долгое время использующейся как парковка, многоэтажное здание с коммерческими и жилыми помещениями, в котором будет 30 надземных и два подземных этажа. В здании также должна быть и гостиница.

Самая высокая часть здания — высотой до 101,2 метра над уровнем земли — по плану будет располагаться в юго-восточной части земельного участка. В нижней части здания будут располагаться с выходящими на улицу большими окнами и общим проходом помещения, которые предназначены для сдачи в аренду торговым и обслуживающим предприятиям, офисам и гостинице. Квартиры будут на верхних этажах многоэтажного здания.

Запланированная на улице Лайкмаа зеленая зона и зона легкого движения предназначены для общественного пользования. На участке запланировано 188 парковочных мест, также предусмотрена общественная парковка для велосипедов в зоне легкого движения на улице Лайкмаа.

Фирма Stratum провела анализ трафика, в результате чего был сделан вывод, что планируемые объекты не создают дополнительных проблем для движения.