18.08.2021, 15:30
ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть новый бассейн в Ласнамяэ! Названы сроки строительства(8)
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Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет сообщил о сроках строительства у себя на странице в Facebook.
"Когда я вступил в должность старейшины Ласнамяэ полтора года назад, мне очень часто задавали вопрос: когда в Ласнамяэ построят бассейн? Теперь я могу дать точный ответ: к 2024 году по адресу Варраку, 14а, рядом с Ледовым холлом Тондираба. Уже в сентябре будет подано заявление для получения разрешения на строительство. Появились и первые (не окончательные) визуалы будущего центра. Там будет бассейн, СПА и спортивный центр" — написал Свет.
Сейчас новому объекту нужно придумать название, поэтому город вместе с застройщиком Capital Mill объявляет конкурс. Проявить креативность и предложить свои идеи можно здесь до 31 августа.