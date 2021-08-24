Уверенные в будущем наступлении инфляции продавцы недвижимости взвинчивают цены на жилье

“Много говорят о глупых и умных деньгах, но в действительности всё оборачивается массовым психозом — стоит вспомнить старую шутку о том, что если кто-то в аудитории несколько раз подряд посмотрит на часы, то через 10 минут все начинают изучать свои часы. Когда критическая масса людей убежденно проповедует, что инфляции не избежать, в это начинают верить и все остальные, и сами же накручивают цены”, — пояснил Сооман. — Кажется, что критический порог уже преодолён, и народ получает то, чего хотел — платит за вещи, в т. ч. за недвижимость больше прежнего. А происходить это будет до тех пор, пока покупатели не встанут в позу и не начнут громким голосом сомневаться во всем, поскольку невозможно все произошедшие в мире повышения цен объяснять коронавирусом и проблемами поставок”, — сказал он. — Вместе с тем по статистике именно в июле как в Таллинне, так и в Тарту были зафиксированы исторически самые высокие цены предложений, и в целом ряде малых городов они также достигли высшего уровня или приближаются к рекордным цифрам”, — добавил он.