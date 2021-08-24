ФОТО | В волости Раэ возведут жилой район стоимостью 45 млн евро

Строительство начнется в начале 2022 года, а первые дома будут готовы весной 2023 года. Цены будут начинаться с 229 900 евро.

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, новый жилой район предназначен прежде всего для семей, поскольку рядом есть функционирующая социальная инфраструктура, такая как школы и детские сады.