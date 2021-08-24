Недвижимость
24.08.2021, 13:10

ФОТО | В волости Раэ возведут жилой район стоимостью 45 млн евро

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Foto: Invego
Фонд EfTEN United Property и девелопер недвижимости Invego строят жилой район Уус-Ярвекюла в волости Раэ. В общей сложности будет возведено 165 рядных и парных домов, пишет dv.ee.

Стоимость проекта составляет 45 млн евро, завершение первой фазы строительства запланировано на весну 2023 года.

Строительство начнется в начале 2022 года, а первые дома будут готовы весной 2023 года. Цены будут начинаться с 229 900 евро.

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, новый жилой район предназначен прежде всего для семей, поскольку рядом есть функционирующая социальная инфраструктура, такая как школы и детские сады.

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