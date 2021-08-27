Осенний рынок аренды: предложений значительно меньше, но цены ниже

Помимо студентов, на рынок аренды заметно влияет и целевая группа туристов. “В 2020 году количество посещающих Эстонию иностранных туристов резко сократилось, предназначенные для краткосрочной аренды гостевые апартаменты попали на рынок долгосрочной аренды, рост которого привел к падению цен на аренду. Поскольку летом 2021 года туризм частично восстановился, занимающиеся обслуживанием туристов владельцы недвижимости перенаправили свои квартиры на рынок краткосрочной аренды, чтобы получать больший доход. Это привело к тому, что в этом году выбор жилья, сдающегося в аренду на продолжительный периоды, сократился, но цены все равно не выросли”, — отметила Арон.

По словам Катрин Арон, сокращение количества предложений долгосрочной аренды свидетельствует о повышении ощущения экономической безопасности эстонской молодежи: “Многие из оказывающих наибольшее влияние на рынок аренды студентов наряду с учебой в университете зарабатывают дополнительные деньги в сфере туризма, размещения или общественного питания. Прошлым летом многие, работавшие в этих секторах, потеряли работу из-за пандемии, и студенты переехали к родителям или родственникам. Сегодняшняя экономическая ситуация позволяет молодым людям быть оптимистичнее и снимать жилье самостоятельно”.

Рынок аренды в Вильянди довольно мал, но количество арендных квартир также значительно сократилось в Таллинне , где отмечается наибольший в Эстонии спрос на арендуемую недвижимость. Сегодня в Таллинне сдают в аренду 779 квартир и 20 домов или частей домов, что на 42% меньше, чем год назад. В Пярну количество предложений аренды квартир за год уменьшилось на 41%, и в настоящее время для долгосрочной аренды доступны 82 объекта. В Тарту в аренду предлагается на 39% меньше объектов, чем в прошлом году — сейчас там можно выбирать из 153 квартир, домов или частей домов.

В начале августа этого года на портале Kinnisvara24.ee было на 38% меньше объявлений об аренде, чем в тот же период прошлого года. Из крупных городов количество предложений аренды квартир заметнее всего сократилось в Вильянди , где в настоящее время есть всего 20 объявлений о сдаче квартир в аренду. Год назад арендных квартир там предлагалось на 45% больше.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, конец лета — самое активное время года на рынке аренды: “Чаще всего в начале осени ищут съемное жилье студенты. Поскольку экономика растет, в этом году студенты чувствуют себя увереннее, чем осенью прошлого года, и это повысило спрос на аренду квартир. Многие студенты, которые раньше жили с родителями или друзьями, теперь ищут собственное жилье. Людям, которые переезжают с дач в город, также нужны квартиры”.

Цены на аренду по всей Эстонии снизились. Средняя цена аренды квартир, предлагаемых в начале августа этого года, на 6% ниже, чем в то же время год назад, а средняя цена квадратного метра на 4% ниже.

В Таллинне средняя цена упала на 12%, а средняя цена квадратного метра на 10%, тогда как в Вильянди средняя цена аренды квартиры снизилась на 6%, а средняя цена квадратного метра на 4%.

В Пярну и Тарту, впрочем, цены на аренду жилья выросли. В этом году за арендную квартиру в Пярну ежемесячно приходилось выкладывать на 12% больше, чем при заключении договора аренды в конце лета прошлого года, а цена квадратного метра выросла в среднем на 7%. В Тарту стоимость арендного жилья в среднем выросла на 5%, но, поскольку предлагаемые в этом году объекты в среднем на 5% меньше, цена квадратного метра аренды выросла более чем на 10%.

По словам Катрин Арон, на рост цен в Тарту влияет количество студентов, а на цены в Пярну в первую очередь туризм. “Этим жарким летом в Пярну было много внутренних туристов, а также гостей из соседних стран. В результате в конце лета спрос на гостевые квартиры по-прежнему будет влиять на количество предложений на рынке долгосрочной аренды и поддерживать рост цен”.

Предлагаемые в этом году квартиры в Пярну на 5% больше по площади, чем в прошлом году. Однако размер арендного жилья, предлагаемого во всех других крупных городах страны, стал по сравнению с прошлым годом немного меньше. Если оценить всю Эстонию, предлагаемые в этом году квартиры на 2% меньше по площади.

В связи с уменьшением количества предложений тем, кто желает арендовать жилье, необходимо действовать быстро, чтобы найти подходящее объявление, потому что со вкусом оформленные квартиры в хорошем состоянии разлетаются очень быстро. “При помощи поиска на портале недвижимости можно заказать на электронную почту уведомления о соответствующих заданным критериям объявлениях — в результате вы увидите объявление, как только оно будет размещено. Большинство объявлений об аренде от маклеров попадают на Kinnisvara24 на 48 часов раньше, чем на другие порталы. Большая часть хороших объектов находят новых арендаторов в течение нескольких дней”, — добавила Арон.