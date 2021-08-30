Эти 7 идей продлят вам лето: что нужно сделать в квартире до прихода осени

Посадить тюльпаны

До середины октября можно, не боясь, посадить луковицы тюльпанов на даче или в квартире. Обычно тюльпаны укореняются, если в течение месяца стоит теплая погода — не холоднее 5 ºC. Самое время для начала осени и бабьего лета.

Сменить текстиль

Выбрать новый оттенок для штор, купить вязаный плед для дивана в гостиной, даже сменить банные полотенца в ванной — уже достаточно, чтобы заново разукрасить интерьер. Следующий уровень — перетянуть мягкую мебель.

Перекрасить деревянные стулья и дверь

Обновить цвет всей мебели будет сложно, а покрасить стулья, табуретки, полки из ИКЕА в разные цвета (к новому текстилю) труда не составит. Очень меняют пространство акцентные двери разных цветов, а если комнату нужно визуально увеличить, то краска в цвет стен спасет ситуацию. И не забудьте открыть окна для проветривания, пока погода позволяет.

Сделать коллаж из фотографий

Конец лета — самое время наконец-то распечатать фотографии из отпуска и сделать фотоколлаж на стене. Или разбросать рамки с новыми снимками по всей квартире. А из особенно удачных снимков получаются отличные постеры.

Собрать букет для будущих сухоцветов

Зелень, травы, колосья, ветки и засушенные цветы, например подсолнухи, — из всего этого можно сделать цветочную композицию, которая простоит весь год и будет напоминать о лете.

Устроить расхламление на балконе

Коробки из-под техники, пустые стеклянные банки, велосипед, из которого давно вырос ребенок, одежду, которую “жалко выбросить”, — половину из этого можно выбросить, отдать или даже продать. А на освобожденном от хлама месте можно встречать последние летние вечера или успеть заказать систему хранения для балкона и освободить половину шкафов в квартире.

Добавьте света

День становится короче, заменить дневной свет помогут свечи, новые абажуры, гирлянды с теплым светом или диско-шар, который напустит сотни солнечных зайчиков.

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