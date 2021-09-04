Эксперты: рост цен на рынке недвижимости продолжится

За первые 6 месяцев текущего года было зарегистрировано более 13 000 сделок с недвижимостью, что на треть больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте общая сумма сделок составила 1 миллиард 150 млн евро, что вполовину больше прошлогодней, передает rusERR.

Большой спрос и низкое предложение, а также дефицит стройматериалов, взвинтили и цены: средняя цена квадратного метра достигла в первом полугодии 1606 евро, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом метр вторичной недвижимости в среднем оценивался в 1382, а новой в 2392 евро.

"Рост цен продолжится. Вопрос, в таком же темпе или нет. Если мы посмотрим на рынок недвижимости Харьюмаа, то рост в 30% или 50%, что мы наблюдали в этом году по сравнению с прошлым, вряд ли произойдет. Но ясно, что рост цен продолжится", — считает член правления LVM Kinnisvara Саксинг.