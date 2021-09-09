Таллинн хочет разработать закон по разрешению споров между собственниками квартир и квартирными товариществами

“Город Таллинн является крупнейшей административной единицей Эстонии как по числу жителей, так и количеству квартирных товариществ, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — По данным коммерческого регистра, в Таллинне насчитывается более 6200 квартирных товариществ. Особенностью Таллинна является и район Ласнамяэ, в котором созданы очень крупные товарищества (например, КТ “Масти”, насчитывающее 17 домов с 1675 жилыми помещениями). Поэтому темы, связанные с квартирными товариществами, напрямую касаются очень большого количества людей. Часто между владельцами квартир и квартирными товариществами возникают споры, разрешить которые стороны не могут, а возможности города в разрешении проблем ограничены. Поэтому мы представим правительству ЭР предложение разработать закон о разрешении споров в квартирных товариществах, что дало бы возможность местному самоуправлению создать примирительный орган”.

Сейчас для разрешения разногласий между квартирным товариществом и членами КТ имеется две юридических возможности — разрешение споров в установленном Гражданским процессуальным кодексом порядке или же внесудебное консультирование в порядке, предусмотренном Законом о примирительном производстве. Первая возможность является затратной как финансово, так и по времени. Вторая предполагает желание и согласие обеих сторон решить спор путем примирения. Комиссия по аренде жилья также не может помочь, поскольку в ее компетенции разрешение споров между собственником квартиры и арендатором.