Ремонт и стройка
13.09.2021, 07:50

Компенсацию за шум от строительных работ можно получить только через суд

 
Shutterstock
Строительные компании в Эстонии не обязаны сообщать проживающим в соседних домах людях о производимых работах, даже если они продолжаются в течение длительного времени. Хотя у людей в таком случае есть возможность потребовать через суд компенсацию за необходимость терпеть шумные работы, вероятность получения такой компенсации невелика, пишет rus.err.ee.

По словам консультанта по акустике Марко Рюндва, закон прямо не требует сообщать о работах, но общепринятая практика это предусматривает: “У нас есть требования к допустимому уровню шума при строительных работах, которые проводятся с 9 вечера до 7 часов утра, а в дневное время шуметь можно сколько угодно”.

По словам преподавателя строительного права в Тартуском университете Вейко Васке, если беспокоящий шум длится месяцами, то стоит обязательно побороться за свои права, и закон дает для этого различные возможности. В частности, можно потребовать от соседа через суд прекратить беспокоящую деятельность. “При обращении в суд следует учитывать, что все свои утверждения нужно будет доказать, а производство может длиться годами. К этому времени работы уже будут закончены”, — разъяснил Васке.

Второй вариант — обратиться в Департамент здоровья, который может проверить, не нарушаются ли предельные значения шума и вибрации, установленные в государстве. Если они превышены, то департамент может сделать предписание прекратить беспокоящую деятельность. Если же предписание не будет выполнено, то можно назначить штраф.

Кроме того, по закону можно потребовать компенсации за шум в том случае, если его прекращение экономически не обосновано, например, в случае временного шума. “При обращении в суд надо считаться с риском, что процесс продлится долго, и проблема может до этого разрешиться. В этом смысле более практичное решение — обратиться к органам публичной власти и попросить их проверить, не превышает ли шум установленные предельные нормы”, — сказал Васке.

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