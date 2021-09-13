Компенсацию за шум от строительных работ можно получить только через суд

По словам консультанта по акустике Марко Рюндва, закон прямо не требует сообщать о работах, но общепринятая практика это предусматривает: “У нас есть требования к допустимому уровню шума при строительных работах, которые проводятся с 9 вечера до 7 часов утра, а в дневное время шуметь можно сколько угодно”.

По словам преподавателя строительного права в Тартуском университете Вейко Васке, если беспокоящий шум длится месяцами, то стоит обязательно побороться за свои права, и закон дает для этого различные возможности. В частности, можно потребовать от соседа через суд прекратить беспокоящую деятельность. “При обращении в суд следует учитывать, что все свои утверждения нужно будет доказать, а производство может длиться годами. К этому времени работы уже будут закончены”, — разъяснил Васке.

Второй вариант — обратиться в Департамент здоровья, который может проверить, не нарушаются ли предельные значения шума и вибрации, установленные в государстве. Если они превышены, то департамент может сделать предписание прекратить беспокоящую деятельность. Если же предписание не будет выполнено, то можно назначить штраф.

Кроме того, по закону можно потребовать компенсации за шум в том случае, если его прекращение экономически не обосновано, например, в случае временного шума. “При обращении в суд надо считаться с риском, что процесс продлится долго, и проблема может до этого разрешиться. В этом смысле более практичное решение — обратиться к органам публичной власти и попросить их проверить, не превышает ли шум установленные предельные нормы”, — сказал Васке.