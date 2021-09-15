Endover: Эстонию заваливает деньгами, но это не бум

Объемы Endover с годами увеличивались, и компания двигалась в сторону крупномасштабных проектов. На сегодняшний день портфель предприятия составляют в основном многоэтажные дома и кварталы. “На сегодняшний день мы работаем над семью высотными зданиями: строительство Tower Kristiine и Rocca Tower I в Хааберсти только что было завершено, две новых высотки в Рокка-аль-Маре поступили в продажу, а еще одно высотное здание в Хааберсти и два в Пыхья-Таллинне находятся на стадии планировки”.

По словам застройщика, с точки зрения продаж этот год лучший за все время существования Endover. “В прошлом году по понятным причинам наблюдался спад, но, если посмотреть на средний показатель за два года, ситуация стабильна. Временные колебания рынка не оказывают существенного влияния на нашу компанию с многолетним опытом и сильной командой. Мы сами контролируем и управляем всем циклом разработки проекта, начиная с планировки и заканчивая строительством и продажами — это позволяет нам гибко реагировать и эффективно управлять бизнесом. Подготовка новых проектов идет по плану, и сейчас мы заняты обычной повседневной работой”, — сказал Лауд.

“Недавнее повышение цен — это только начало, и, если внешние условия останутся прежними, рост продолжится. При росте заработной платы всегда есть место для роста цен. Из-за нехватки рабочей силы и глобальных трудностей с поставками стоимость строительных материалов повышается, что, в свою очередь, ведет к росту цен на недвижимость, поскольку они являются производными друг друга. Мы прогнозируем, что в ближайшее время цена квадратного метра новостроек в самых востребованных районах Таллинна превысит 7000 евро. На сегодняшний день самые дорогие сделки Endover заключаются при стоимости 6 400 евро за квадратный метр, средняя цена у нас 3 500 евро, а в среднем по рынку — около 2 350 евро”, — сказал Роберт Лауд.

В ближайшие полгода Endover выведет в продажу более 400 новых квартир и коммерческих помещений. “Несмотря на то, что мы наиболее известны в сфере развития жилой недвижимости, в ближайшем будущем мы будем более активно заниматься коммерческой недвижимостью. Популярные в других странах мира кварталы для жилья и работы WoHo (work and home) начинают появляться и на местном рынке недвижимости”, — сказал Лауд.

По словам девелопера, в Эстонии слишком часто используется термин “бум”, хотя с точки зрения экономического цикла мы находимся в активной фазе. “Год назад настроения на рынке были, конечно, другими, но на сегодняшний день все стабилизировалось, и количество денег на рынке значительно увеличилось. С началом коронавирусного кризиса все процессы замедлились, в связи с чем возникла глобальная проблема с поставками. Сейчас все шестеренки вновь заработали, но цепочка поставок до сих пор не восстановлена. Король тот, у кого есть складские запасы, и он же диктует цену. Осенью-зимой мы выйдем из этой аномальной ситуации, но о снижении цен на сегодняшний день никто не говорит. Все повышения цен оплачиваются конечным потребителем до тех пор, пока растут зарплаты. Сегодняшний рынок характеризуется высокой ликвидностью и стремлением что-то делать. Деньги поступают на рынок в основном из технологического сектора, где стартапы генерируют деньги, а учредители вместе с сотрудниками их выводят”, — сказал Лауд.

Лауд отметил, что пенсионные деньги, которые получила определенная часть населения, будут потрачены в первую очередь на потребление. “Что-то из этого, несомненно, окажется на рынке недвижимости. Эти деньги могут немного помочь при первом взносе, но по меркам сектора недвижимости это небольшая сумма на душу населения. При этом жители Эстонии все больше верят в инвестиции в недвижимость. Рынок ссуд также благоприятен для тех, кто инвестирует в недвижимость. Процентная ставка по кредитам физическим лицам скорее снижается, и выбор банков увеличился. В отличие от прошлого, сегодня можно получить предложение о жилищном кредите как минимум в шести банках, чем и пользуются умные люди. Однако с точки зрения девелопера картина совершенно иная — лишь считанные банки способны предложить ссуду, соответствующую нашим объемам”, — сказал Роберт Лауд.