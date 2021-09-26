Анализ цен на недвижимость в Таллинне: в каких районах квадратный метр жилья дороже всего
По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, сейчас квартиры с самой высокой средней ценой за квадратный метр продаются в Таллинне в районах, где недвижимость высоко ценится на протяжении многих лет. “Средняя цена квадратного метра недвижимости, продающейся в Кадриорге, Сюдалинне, Пирита, Маакри и Старом городе, выросла почти до 4000 евро. Фактическая цена сделок несколько ниже и во многом зависит от состояния конкретного объекта”, — пояснила Арон.
В настоящее время в Сюдалинне и Пирита продается всего несколько квартир, но в отдельных таллиннских районах на продажу выставлены более 100 различных объектов. Больше всего предложений можно найти в Мустамяэ, Кадака, Каламая, Астангу, Вяйке-Ыйсмяэ и Лиллекюла. “Количество предложений во всех этих районах увеличивается за счет того, что здесь построены новые многоквартирные дома. Например, именно в новостройках расположены более 40% выставленных на продажу объектов в Вяйке-Ыйсмяэ. В Астангу, где недавно был построен новый жилой квартал, более половины всех предложений приходится на объявления о квартирах в новостройках”, — отметила Арон.
Хотя спрос на новостройки высок, а цены за квадратный метр в среднем выше, средняя цена сделки зависит в первую очередь от местоположения, и лишь затем роль начинает играть возраст дома.
Из выставленных на продажу в Кадриорге 72 квартир с самой высокой средней ценой квадратного метра 18 находятся в новостройках. В настоящее время на портале нет объектов на продажу в новостройках в районах, следующих за Кадриоргом по средней цене предложения — в Сюдалинне, Пирита, Маакри и Старом городе. “Хотя у всех объектов, выставленных на продажу в этих районах, уже были владельцы, средняя цена за квадратный метр здесь очень высока: 3571 евро за квадратный метр в Сюдалинне, 3780 евро в Пирита, 3744 евро в Маакри и 3716 евро в Старом городе. В исторических районах — Кадриорге, Старом городе и Сюдалинне — высоко ценятся старые дома, но они должны быть в хорошем состоянии как снаружи, так и внутри”, — сказала Арон.
Цена квадратного метра недвижимости на вторичном рынке не превышает 4000 евро ни в одном из таллиннских районов, хотя в более дорогих Кадриорге и Сюдалинне цены лишь немного не дотягивают до этого значения. Однако цена квадратного метра квартир в новостройках в ряде районов Таллинна в этом году стабильно превышает порог в 4000 евро. Продавцы новостроек в Кадриорге просят в среднем 4487 евро за квадратный метр, в Ууэ-Мааильма 4375 евро, а в Каламая более 4000 евро.
Самая недорогая недвижимость продается в Ласнамяэ и Ыйсмяэ, где средняя цена квадратного метра находится в пределах 1400–1700 евро. “Новые квартиры в этих районах также стоят дешевле”, — отметила Арон.
По ее словам, в настоящее время на рынке новостроек сложилась ситуация, когда спрос превышает предложение, а условия диктуют девелоперы и продавцы: “Сейчас раскупают практически все попадающие на рынок новые проекты. В такой ситуации девелоперам не нужно беспокоиться о том, чтобы разрабатывать специальные решения или учитывать особые пожелания заказчиков, хотя дальновидные застройщики поступают именно так. Поскольку цена квадратного метра в новостройках и общая стоимость нового жилья для многих остаются недоступными, активность вторичного рынка в таллиннских районах также увеличилась. Люди ищут качественно отремонтированные, красиво оформленные, своеобразные квартиры в хорошем состоянии, и, конечно же, большое значение имеет расположение объекта”.