Покупаете участок или дом за городом? Изучите риски, связанные с водоснабжением и канализацией

2. Та же проблема с канализацией, если предусмотрен, например, общий биоочиститель. Это бывает реже, и временно может быть также возможным использование накопительных баков.

1. В регионах новых застроек, особенно в застройках с т. н. одиночными домами, нужно проследить, каково техническое решение. Запланирован ли общий буровой колодец для застройки? Сделан ли он уже или когда будет оборудован? Риск в том, что если буровой колодец для района по какой-то причине не строится и не сооружаются трассы, то, как правило, там не разрешены локальные решения, например, строительство отдельного бурового колодца. Риск значительно возрастает, если насосная станция и/или трассы водоснабжения в будущем станут принадлежать какому-то третьему лицу, например, представителю застройщика, у которого будет физическая возможность произвольно начать манипулировать потребителями.

Тедер приводит наибольшие риски, связанные с водоснабжением и канализацией, с которыми надо считаться при покупке недвижимости:

В рассеянных поселениях, как правило, водоснабжение и канализация обустроены локально, исключая, например, отдельные группы жилых домов, где может быть общая насосная станция.

“Например, в бывших дачных районах решения сложнее, часть районов уже перешли на централизованные системы, часть на систему домов с тепловым насосом и локальные канализационные решения, а часть на полностью индивидуальные варианты”, — привел пример Тедер. “Конечно, не обязательно так должно оставаться по требованию местного самоуправления, поэтому перед покупкой советую всегда выяснить, какие дополнительные расходы могут последовать в будущем”, — сказал он.

“В плотно заселенных местах дело обстоит, как правило, проще, обычно по соседству имеются центральные трассы, и нужно узнавать у местного предприятия водоснабжения, каковы условия подключения. Однако есть регионы, где центральные трассы отсутствуют и используются локальные решения. Там предусмотрительность не помешает”, — сказал он.

“Покупая участок для жилья, а также загородный дом, необходимо также обратить внимание на наличие водоснабжения и канализации и их решение как в настоящее время, так и в будущем”, — говорит Тедер.

3. В случае плотной застройки нужно обратить внимание, соединены ли также с застройкой центральные системы водоснабжения и канализации и получены ли требуемые разрешения. Часто действует требование, что для строительства зданий на территории, охваченной планировкой, разрешение на строительство не выдают до получения разрешения на эксплуатацию технической инфраструктуры (в т. ч. водоснабжения и канализации).

На что еще обратить внимание:

1. И строительство бурового колодца, и строительство локальной канализации требуют согласования с местным самоуправлением. Тем самым, если их строит нанятая для этого фирма, нужно следить, кто занимается строительной документацией (соответствующие проекты и разрешения). Целесообразно проектировать и строить эти вещи сразу вместе (например, в проекте бурового колодца предусмотреть также установку септика).

2. При планировании возможной канализационной системы надо выяснить, что разрешено в данном районе, иногда речь может идти о регионе со слабо защищенными грунтовыми водами, где септик с фильтрующей площадкой не разрешен.

3. Дешевое на первый взгляд решение в перспективе вовсе не обязательно будет дешевым, это действует, например, в отношении накопительного бака, где стоимость и установка накопительного бака на первый взгляд кажутся дешевле септика с фильтрующей площадкой, а позже использование становится значительно дороже, поскольку число опорожнений в 10 раз больше.

4. Если проект не требует закрытия старого колодца, то в случае централизованного водоснабжения не стоит торопиться с его закрытием, поскольку старый колодец в условиях дорожающего потребления воды можно использовать, например, для поливки сада.

5. Планировать следует и время строительства бурового колодца. Поскольку используемая для его сооружения техника оставляет в саду заметные следы, то меньшими повреждения бывают в период, когда земля промерзла.

6. В случае имеющихся, но, например, находящихся в совместном владении с соседом буровых колодцев обязательно следует проконтролировать, заключено ли между соседями соответствующее соглашение, особенно когда буровой колодец не находится точно на границе участка, что автоматически дает обоим соседям право на его использование. Поскольку границы участков с развитием техники измерения несколько сдвинулись, в случае малейшего сомнения перед покупкой недвижимости надо заказать новое измерение, чтобы предотвратить ситуацию, когда кран в доме есть, а вода из него не идет.