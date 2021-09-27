ФОТО | Смотрите, как может выглядеть обновленная Батарейная тюрьма. Комплекс планируют открыть к 2026 году

Составление проекта для разрешения на строительство проходило под руководством архитектурного бюро Arhitekt 11. Ценный вклад в подготовку проекта внесли более 80 человек из 30 различных исследовательских, архитектурных, проектировочных и консультационных предприятий.

“Семь месяцев усердной командной работы, и подробный предварительный проект Батарейной морской крепости готов для представления городу, — сказал директор по строительству US Real Estate OÜ Тармо Похлак. — Реновация Батарейной морской крепости является весьма сложным предприятием как со строительно-технической, так и с организационной стороны. Помимо масштабной реновации охраняемых в качестве памятников старины зданий мы, проявляя уважение к старым строительным объемам, должны возвести новый комплекс и создать архитектурный слой нынешнего века. Мы хотим восстановить изначальную атмосферу и планировку морской крепости, и я благодарю всех тех, кто внес свой вклад в достижение этой цели”.

К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой. “После завершения строительства комплекса здесь можно будет разнообразно проводить свободное время, ходить на работу в расположенные в уникальной среде офисы, а также наслаждаться длинными и интересными прогулками по прибрежному променаду. Во дворе люнета появится большая рабочая среда, закрытая основанной на уникальном техническом решении крышей, под которой днем люди смогут работать при естественном солнечным свете, а вечером у них будет возможность насладиться блеском звезд, сидя на своем офисном стуле, — сказал исполнительный директор Батарейной морской крепости Урмас Сильдник. — Интерес к офисным площадям очень большой уже сегодня — мы заключили первые договоренности об аренде, позволяющие нам учитывать пожелания арендаторов уже на ранней стадии строительства”.